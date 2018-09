Isolasjon skaper verken ansvarlighet eller styringsdyktighet, men gir større grobunn til ekstreme holdninger.

Når de endelige stemmene er talt, viser resultatet fra Sverige en håpløs situasjon for den svenske blokkpolitikken. Den politiske venstresiden, med sine 144 representanter, er håpløst nok avhengig av den politiske høyresiden for fortsatt å sitte ved makten. Alliansen, på sin side, med sine 143 representanter, kan søke flertall enten med venstresiden eller med Sverigedemokratenes 62 representanter.

Å invitere Sverigedemokratene til forhandlingsbordet, virker dog å være fullstendig uaktuelt for Alliansen, da dette bryter både med valgløfter og det man omtaler som «politisk anstendighet». Dette er synd, både for politikkens langsiktighet og for svenske velgere.

Å isolere Sverigedemokratene fra reell politisk innflytelse, og følgelig implisere at 17,5 prosent av den svenske velgermassen har holdninger som er «uanstendige» og «feil», er lite fruktbart. Det er nærliggende å tro at dette på lang sikt både vil øke frustrasjonen blant Sverigedemokratenes kjernevelgere, og øke deres appell og oppslutningen blant andre velgergrupper. At de etablerte blokkene i Sverige ikke ser denne utfordringen, er alarmerende.

Det er lite som tilsier at Sverigedemokratene vil bli mer «anstendige» ved å isoleres fra politisk makt. All logikk tilsier at når man isolerer et politisk parti – som virker å være tilfellet i Sverige – vil partiet bare bli «mer ekstremt» i sin politikk og retorikk. Alle politiske partier vil ha godt av å oppnå makt og innflytelse. Dette skaper politisk ansvarlighet og styringsdyktige partier.

Om vi ser for oss et valgresultat i Norge med sosialistisk flertall og partiet Rødt på 17,5 prosent, tror jeg de fleste vil være enige med meg i at å ekskludere Rødt vil ikke vil være et alternativ. Dette til tross for at det på mange områder er det mest «ekstreme» partiet i det norske politiske system. Selv om jeg som høyremann til enhver tid vil kjempe med nebb og klør for at dette fiktive valgresultatet aldri skal bli en realitet, tør jeg å hevde at Rødt vil opptre ansvarlig og styringsdyktig i posisjon.

Den borgerlige Alliansen bør legge valgløftet om å ikke samarbeide med Sverigedemokratene til side. Isolasjon skaper verken ansvarlighet eller styringsdyktighet, men gir derimot større grobunn til mer populisme og ekstreme holdninger. Om de ikke ønsker seg et Sverigedemokratene med dobbelt så høy oppslutning om fire eller åtte år, er dette en oppfordring de bør ta.