«Hva slags homosokker er det der».

Jeg er en 15 år gammel styrkeløftutøver som trener mye. På treningssenteret merker jeg hva de rundt meg snakker om. Damer, hus, båter, biler og fotball er temaer som går igjen.

Det jeg også har blitt oppmerksom på i anledning regnbuedagene, er at uttrykk som dette blir brukt: «Hva slags homosokker er det der», «Føler meg så jævlig homo i denne drakten» m.m. Hvis jeg var homofil, burde idretten vært et sted hvor jeg kunne fått fred. Et sted hvor jeg ikke ble indirekte hetset.

Dette gjelder ikke bare homofile, det gjelder alle som ikke tilhører majoriteten. Det har hendt at jeg har vært på joggetur og hørt ord som «jævla transe» blitt slengt rundt på fotballbanen.

Vi må ta et oppgjør med språkbruk i idretten: Et oppgjør med legning-relatert hets. Vi må innse at ord ikke bare er ord. De har makt.

For det hjelper ikke å være for at alle mennesker skal få kunne leve et godt og fritt liv, at alle skal få kunne elske dem de vil, når man bruker identiteten deres som skjellsord.