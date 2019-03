La oss få den gamle BT-quizen tilbake!

De tjue spørsmålene har vært med på å gi et herlig avbrekk i arbeidsdagen vår.

FÆRRE SPØRSMÅL: Oda Ringstad, på vegne av Quiz–klusteret på Chr. Michelsen Institutt, siterer Alf Ramsey når hun snakker om endringen på quiz-sidene: «Never change a winning team!». Foto: Privat

Oda Ringstad På vegne av Quiz-clusteret på Chr. Michelsen Institutt

Publisert 16. mars 2019 06:00







I rundt 15 år har ansatte og masterstudenter ved Chr. Michelsen Institutt (CMI) samlet seg på ettermiddagen for å ta dagens quiz i BT. De tjue spørsmålene samt dagens nøtt har skapt samhold, dratt frem morsomme historier fra kollegaer og vært med på å gi et herlig avbrekk i arbeidsdagen og ny giv.

Det er derfor med stor skuffelse vi må fortelle at vi ikke lenger har denne samme gleden. Årsaken til vår frustrasjon er den nye utformingen av quiz’en med to kategorier med syv spørsmål hver. Ikke bare gir det færre spørsmål totalt enn de tidligere 20, men det skaper ikke lenger samme engasjement. Årsaken er at det ikke er «godt & blandet»-kategori, men heller noen få personer som kan svare som følge av at kategoriene faller innenfor deres interessefelt.

For å sitere sir Alf Ramsey: «Never change a winning team!». Kjære quizmaster, la oss få det gamle formatet tilbake!

Svar fra papirsjef Tore Nilssen i BT:

Hei Oda! Det er kjekt å høre at dere har brukt quizen og er engasjerte lesere av Bergens Tidende.

Sammen med de andre regionavisene har vi fornyet og løftet kvaliteten på sidene våre for kryss, quiz og tegneserier. Det betyr også at sudoku og kryssord er de samme som i vår digitale løsning. Formatet på quizen er i samme omgang lagt om, og jeg forstår at dette ikke var ideelt for dere, men håper også at din gjeng vil få glede av det nye quiz-formatet. Jeg håper også dere har lagt merke til at vi fortsetter med Ragnar Liaskars egen BT-quiz på lørdager, der han serverer oss 40 spørsmål.

Siden dette er et fellesprosjekt, kan jeg ikke love dere noen endring på quizen, men vi vil alltid lytte til ønsker fra våre lesere.

