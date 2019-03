Å invitere til tigging i Norge er misforstått snillisme

DEBATT: Vi gjør Romania en bjørnetjeneste.

BEDRE MED TURISME: Romania hadde hatt mye mer nytte av at det kom turister til landet, som la fra seg penger og skapte arbeidsplasser, enn småmyntene som havner i pappbegrene, skriver Øyvin Konglevoll. Foto: Ørjan Deisz

Øyvin Konglevoll Ulset

Mens BT på lederplass argumenterer for at tigging skal være tillatt, ønsker Høyre å forby det, hvilket Reidar Digranes og Knut Olav Alhaug fra Senterungdommen i innlegg i BT støtter opp om.

Argumentet fra BT og andre er at folk i nød må kunne be om en almisse. Det har folk til alle tider gjort, men ikke organisert på den måten som det nå gjøres av romfolk fra Romania. Og med disse følger det andre aktiviteter, noe jeg seinest opplevde på vei hjem tirsdag kveld. På Lidohjørnet ble jeg tilbudt sex av en rumensk kvinne jeg flere ganger har sett sitte og tigge i sentrum.

Jeg har vært på ferie i Romania to ganger. Romania er et flott og fruktbart land å besøke, med storslagen natur, historiske byer og solfylte Svartehavsstrender. Men hvor mange nordmenn har vært i Romania? Ganske få, vil jeg tippe.

Hvorfor? Kan det være at mange vegrer seg, fordi de forbinder Romania med innpåslitne mer eller mindre halvkriminelle tiggere?

Slik gjør vi Romania en bjørnetjeneste. Landet hadde hatt mye mer nytte av at det kom turister til landet, som la fra seg penger og skapte arbeidsplasser, enn småmyntene som havner i pappbegrene. Når folk flest kun bruker betalingskort, blir tigging ganske meningsløst.

Jeg opplever flere rumenske tiggere i Bergen enn jeg gjorde på den siste turen til Romania. Men en tigger husker jeg. I byen Sighisuara, en by med UNESCO-status der grev Dracula skal være født. På vei opp en lang trapp til en gammel kirke på en høyde ved byen, satt en guttunge og tigget.

På vei ned igjen fra kirken tok jeg frem noen småmynter jeg tenkte å gi gutten. Det så presten, og han rådet meg til å ikke gi noe. For som han sa, på hjørnet bortenfor sto en voksen mann som straks ville ta hånd om pengene som gutten tigget.

Det var ifølge presten det store problemet med sigøynerbefolkningen i Romania, som ikke prøver å forbedre sin situasjon, gifter bort jentunger i ung alder, og satser på tigging og prostitusjon i stedet for å få utdanning og arbeid.

Det samme bekymret Norges tidligere ambassadør til Romania. Hun var engasjert i arbeid for å forbedre sigøynernes situasjon og besøkte landsbyer der foreldrene hadde forlatt ungene for å tigge i Norge. I en undersøkelse blant skolebarn i Stara Zagora kom det frem at en tredel av guttene ønsket å bli hallik. Når land som Norge legger til rette for tigging, fortsetter rumenske sigøynere sitt håpløse liv. Dette var ambassadørens klare melding.

Å invitere til tigging i Norge er etter min mening godfjotteri og misforstått snillisme.

