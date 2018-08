Hva hjelper det med skyssbåt når bilene står igjen på Fedje?

I BT 20. august er ordfører Kåre Martin Kleppe i Tysnes sitert på at «Hordaland fylkeskommune har vist seg å være uskikket til å drifte ferger». Han får støtte av Austevoll-ordfører Morten Storebø.

Også vi på Fedje kan skrive under på dette. For halvannet år siden satte Norled inn fergen «Utne» i fergesambandet Sævrøy–Fedje da vår faste var på verksted. Det ble langt over hundre kanselleringer.

Likevel greide daværende Skyss-direktør gjennom et kreativt regnestykke å komme frem til at vi nesten ikke hadde hatt kanselleringer i det hele tatt, og i hvert fall ikke slike som betydde noe, for de satte inn skyssbåt. Skyss organiserer nesten all kollektivtransport på vegne av Hordaland fylkeskommune.

Det han ikke tok med i regnestykket, var bossbilen som ikke kom, vareleveransene til butikken som uteble, betongen som ikke kunne bestilles, og trelasten som ikke kunne leveres. Det han heller ikke tok med, var hvilke timeavtaler som folk ikke kom seg til, flyreiser som måtte endres. For hva hjalp det med skyssbåt når bilene sto igjen på kaien?

Men også Sjøfartsdirektoratet må ta sin del av skylden. Hvilke tegninger leser de når de godkjenner en ferge som suger luft i kjølesystemet bare det blåser liten kuling?

Fylkespolitikerne og Skyss har hatt tre formål med kontrakten med Fjord1 som trer i kraft neste år: Elektrifisering, autopass, og pris. Elektrifisering er en flopp på Fedje-fergen. Man bruker ikke mer drivstoff på en dag enn et cruiseskip trenger for å legge til og fra kai i Bergen.

Anbudsvilkår og kontrakt for Fjord1 er skuffende lesning. Det fylkespolitikerne og Skyss helt ser bort fra, er kvalitet for de reisende. Aldri før har det vært bygget ferger så langt ned mot 1972-kravene til personkomfort, som det vi ser på de nye fergene til Fjord1 som skal overta. På de nye små fergene er det klappseter langs veggene!

Det er også stadig usikkert om vi får en helt lukket ferge, som den vi har i dag.

Det er vanskelig å skjønne at kompetente folk i avtalerett har utformet kontraktsvilkårene. For eksempel er det ikke stilt spesifikke krav til det som heter «force majeure», altså når fergen kan innstilles av hensyn til været.

Regnestykket er enkelt: Bygg en ferge som ikke er egnet for dette åpne fergesambandet. Legg den til ro når storkulingen kommer. Så får selskapet ros for sikkerhet først.

Kravet burde være enkelt: Bygg en ferge som kan opprettholde den regulariteten som «Fedjefjord» har hatt. Om så regulariteten brytes, skal selskapet – under visse forhold – betale bot til Skyss.

Men hva med de reisende, de som må betale 1500 i drosje eller kansellere flybillett eller betale for ubenyttet legetime? Boten skulle gått til dem som blir rammet.

For tungvint å administrere? Fylkespolitikerne og fylkesbyråkratene bør begynne å snakke med folk og de lokale reisende, ikke bare med hverandre.