Ikke bland inn flere komiteer som ikke får utrettet noen ting med Fisketorget.

Tiden har løpt fra det gamle Fisketorget fra 1950- og 1960-tallet som jeg kjenner det. Idag er det bare et minne. Da Fisketorget skulle moderniseres, ble det gjort en generaltabbe. Fokus ble ikke torghandlerne og et levende torg for handlende bergensere.

Det synes som den nye torghallen som skulle være fremtidens markedsplass, ble både dyr og lite egnet. Bygget er fint nok, men ligger på feil sted. Vi trenger ikke se til København for å finne et velfungerende torg. Ta heller en tur til Stavanger. Der synes jeg byen har funnet en god løsning.

Dersom det nye torget skal fungere, må det bli plass til fiskesalgslagene, kummer, frukt og grønt, blomster og det som kan fungere best mulig med tanke på helårsdrift. Bygget må ha torghandlerne og brukere i fokus, og spisemuligheter for både innfødte og turister.

Mulighet for åpent bygg mot sjøen om sommeren, det samme mot veien. I midten spisesteder omkranset av boder i ulike størrelser, alle i glass og med gode funksjoner. Turistinformasjonen kan være der den er.

La oss unngå flere torghaller som blir spikeren i kisten for all torgdrift. Bland ikke inn flere komiteer som ikke får utrettet noen ting. La byarkitekten og byantikvaren ta styringen.