Inger Tveit lærer

Publisert: Publisert 4. februar 2019 19:00

Det gjorde sterkt inntrykk på meg å lese innlegget fra en fortvilt mamma som henvendte seg til oss lærere med overskriften «Slemmest i klassen». Den anonyme moren starter teksten sin med «Kjære lærer: Jeg vet at han er vanskelig å bli glad i.»

Kjære mamma og alle andre foreldre med barn i skolealder: Dere må vite at vi lærere prøver så godt vi kan. For min del er jeg veldig glad i jobben min, men har ingen vanskeligheter med å innrømme at den krever enormt mye av meg.

Det skjærer langt inn i hjerteroten å lese om dette barnet som føler seg så slemt. Du vet hvor vanskelig det kan være å følge opp ett eller to eller tre barn. Hvordan tenker du da at det er med 28?

Vi som jobber med barn har et enormt ansvar for å bidra til at alle føler seg likt, inkludert og motivert. At de får tilpasset opplæring, lærer det de skal, får trøst når de trenger det, føler seg sett, forstått og rettferdig behandlet. Den største synden du kan gjøre er å behandle alle likt. Å få barn og voksne til å forstå det, er ingen enkel jobb.

Å være en lærer som skal mestre alt dette er veldig krevende, og til tider føles det som en nesten umulig oppgave. Når en del foreldre i tillegg ikke greier å se andre enn sitt eget barn, blir jobben vår enda vanskeligere. Det er viktig å forstå at selv om dere eget lille gull trives og har venner, har barn ulike forutsetninger og behov.

Skolesituasjonen med mange barn i ett rom, krav, regler og forventninger er fryktelig vanskelig for en del barn, og kan fremprovosere en atferd som ikke vil kjennes igjen av foreldrene når barnet er hjemme eller i leksituasjoner med en eller to av gangen.

Alle vet hvem den «slemme» jenten eller gutten i klassen er. Prøv å se bak det «slemme» og inviter barnet hjem, ta det med på noe hyggelig og vis at du bryr deg. Læreren er viktig, men uten lagspill og et felles ansvar hos både barn og foreldre for at alle i en klasse skal ha det bra, hjelper ikke alle verdens tiltak fra skolens side.

Det er vondt å ikke føle seg likt. Alle trenger en venn. Voksne skaper vennskap. Det må enhver lærer snakke om på alle foreldremøter, og ikke minst starte med seg selv. Alle lærere må tørre å spørre elevene sine: «Føler du at jeg liker deg?» Dersom svaret er «nei» eller «vet ikke», har du en jobb å gjøre. Den må gå foran alt annet.

