Politikerne må berge sommerkonsertene

«Grieg in Bergen» fyller et musikalsk tomrom.

NEDLEGGINGSTRUET: Michael Süssmann har arrangert sommerfestivalen «Grieg in Bergen» i 22 år. Kutt i bidragene fra det offentlige setter festivalen i fare. Foto: Tor Høvik

Oliviero Hassan Musiker, bratsjist i Bergen filharmoniske orkester

Publisert: Publisert 3. februar 2019 21:36

Det musikalske året 2019 begynte for meg og fire bergenske kollegaer med et krisemøte hos Michael Süssmann.

Han er leder for Musica Nord, som årlig arrangerer Norges største konsertserie for kammermusikk, «Grieg in Bergen» (GiB). Etter 22 år er det nå fare for at festivalmaskinen stopper brått.

I januar er det som regel travelt i kulissene for GiB. På denne tiden maser Süssmann vanligvis på oss musikere om å sende inn konsertprogram, CV og perfekte portrettbilder.

På grunn av drastiske kutt i driftstilskudd fra det offentlige, vurder han nå å legge ned hele festivalen.

GiB innbefatter årlig 40 konserter i Korskirken, i hjertet av byen. Et storartet prosjekt: kunstnere fra både Norge og store deler av verden inviteres, programforslag går frem og tilbake, det handler om ankomst og avreise, om overnatting og honorarer.

Antall besøkende har økt jevnt, og den innledningsvis lille kammermusikkserien er nå blitt en anerkjent og internasjonalt respektert festival.

Solokonserter, kvartetter, kor og opera; den kunstneriske profilen til festivalen er fargerik og variert. Süssmann har evnet å skape en mangfoldig og viktig plattform, hvor både etablerte ensembler fra utlandet og landets unge talenter liker å spille og bidrar til Bergens musikalske liv.

Dessverre klarer ikke kulturmyndighetene å se verdien av festivalen, og hvor stor betydning den har for Bergen og hele regionen.

Etter at kommunen drastisk reduserte driftstilskuddet med 40 prosent fra 2018-sesongen, og kulturrådet fulgte etter med 30 prosent reduksjon, blir det rett og slett ikke mulig å fortsette som før.

Süssmann er sliten, og frustrasjonen er tydelig. I utallige møter har han fremmet festivalen for kommunen og kulturmyndighetene, hvor han tilsynelatende har blitt møtt med forståelse for festivalens behov.

Fylket har rost ham for «en evne til å produsere konserter på høyt nivå for et bemerkelsesverdig lavt budsjett».

Kulturrådets eget formål er «å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk, og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig».

Dette kan leses som en direkte beskrivelse av GiB, men subsidiene fortsetter å krympe.

Det står mye på spill for Bergens klassiske musikkmiljø. Süssmann har utviklet en velsmurt konsertproduksjon gjennom mange år.

En slik festival trenger ikke bare en visjon, men også̊ en regissør og leder som kan inspirere både publikum og artister.

Budsjettet for faste driftskostnader som leie, reiseutgifter, honorarer, markedsføring og billettsalg er alt annet enn luksuriøst.

Men det er akkurat denne infrastrukturen, testet år etter år, som er viktig for kulturbyen Bergen. Når GiB står i fare for å bli avviklet, er en av byens musikalske skatter i fare.

Byens viktigste kulturinstitusjoner lukker dørene om sommeren. I disse ti ukene fyller GiB et musikalsk tomrom, og skaper et tilbud med et fantastisk og rikholdig program for både bergensere og tilreisende.

Samtidig gir festivalen oss musikere oppdrag og utfordringer, som er viktig for byens levende musikkmiljø.

Selv har jeg spilt solokonserter og kvartetter på festivalen i flere år, både med kollegaer fra Bergen og med musikere fra bl.a. Berlin-filharmonien.

Det er viktig å spille i forskjellige sammenhenger og samarbeide med andre musikere for stadig å kunne prestere slik vi gjør.

Jeg har opplevd at konsertene trekker et svært variert publikum. Süssmanns visjon er å skape åpne og innbydende arrangementer.

Utøvere og ensembler på et svært høyt nivå, sentral beliggenhet og svært profesjonelle rammer, kombinert med moderate billettpriser, tiltrekker både det rutinerte kammermusikk-publikumet interesserte og nysgjerrige tilhørere i alle aldre.

Som musikere, publikum og bergensere håper vi at Grieg in Bergen lever videre.

Vi oppfordrer det offentlige til å bli med å bidra til en vellykket 23. utgave av Grieg in Bergen.

