Det er på tide å snakke opp næringen

Det norske oljeeventyret er også historien om Vestlandet.

SKAPER USIKKERHET: Det er skremmende at Ap på Østlandet får med seg Ap på Vestlandet når de nå skaper usikkerhet for Norges viktigste næring. Heldigvis er det ingen skam å snu, skriver innsenderne. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Harald Victor Hove, Høyres byrådslederkandidat i Bergen og Silja Ekeland Bjørkly, Høyre fylkesordførerkandidat i Vestland

Publisert: Publisert 10. februar 2019 09:00

Arbeiderpartiet var en gang et industriparti som var opptatt av nasjonsbygging. Signalene vi får i dag viser en helt annen historie. Espen Barth Eide, stortingsrepresentant fra Østlandet, legger hundretusen av arbeidsplasser i potten når han sår tvil om viktigheten av norsk olje og

gass ved å si nei til leterefusjonsordningen.

Det er forståelig at østlendingene ikke skjønner hvor viktig olje og gass er for landet vårt. Det som ikke gir mening er at Ap, i Vestlandets hovedstad Bergen, sier nei til konsekvensutredning i nord. Nå er det ikke lenger lett å se hva som blir utfallet etter Arbeiderpartiets neste landsmøte.

Lengst ut mot havet, mellom fjord og fjell, plasserte vi oss på Vestlandet. Her skapte vi en tradisjon, en kultur og en levemåte. Vi fisket og fraktet handelsvarer til nær og fjern og med saltvann i årene brukte vi naturen til å skape verdier og bygge en fremtid for oss selv, og for resten av landet. Vestlendingen har alltid jobbet hardt, enten det er på havet, plattformene i Nordsjøen, åkrene eller kontoret. Bergen var hovedstaden og Vestlandet var et internasjonalt maktsentrum.

Fortsatt er noe det samme, men ikke alt. Bergen er ikke lenger

hovedstaden, men det er ingen tvil om at Vestlandet fortsatt skaper verdier til det gode for resten av landet. Industri og verdiskaping i vest holder lysene på i hele landet, fra nord til sør. De hadde ikke hatt mye å skryte av uten vestlendingen, og industrien på Vestlandet leverer som aldri før og det er ingen tvil om at olje og gass vil være viktig i lang tid fremover.

Skal næringslivet i Bergen vokse trenger vi fortsatt oljeaktivitet. Hele næringslivet i Bergen og Vestlandet er avhengig av teknologien og innovasjonene som kommer fra næringen. Kompetansen som ligger i oljenæringen er uvurderlig, og fallende oljeaktivitet vil påvirke

hele fagmiljøet og næringslivsklyngen i Bergensregionen.

Skal Bergen være hovedstaden på Vestlandet og en slagkraftig motpol til Østlandet er det åpenbart at oljenæringen er en viktig brikke. Vi bygger ned Vestlandet ved å svekke oljenæringen. Skal Bergen virkelig være

Vestlandets hovedstad er vi nødt til å stå opp for oljen.

Det er dessverre ofte sånn at de som roper høyest om mer penger til alle gode tiltak ikke forstår hvor og hvordan pengene som fordeles på Østlandet tjenes. De har ikke fått med seg at det ikke hadde vært noe særlig å fordele om det ikke var for olje- og gassnæringen på

Vestlandet.

Det er på tide at vi snakker opp en næring som har gjort Norge til et godt sted å bo, det er på tide at vi snakker opp en næring som gir oss ny teknologi og det er på tide at vi snakker opp en næring som stadig utvikler seg til det bedre. Alle som jobber med oljen skal

være stolt av det arbeidet de gjør. De er med å sikre alle oss andre for fremtiden. De er med å sikre at østlendingene fortsatt har penger de kan fordele. De er med å sikre Norge verdensledende teknologi til andre næringer.

Norsk olje og gass er en del av løsningen i mange år fremover og utelukker på ingen måte det grønne skiftet. Vi må klare å ha to tanker

i hodet på en gang.

Selv østlendingene må, en gang for alle, slå fast at olje og gass vil være helt avgjørende for Norge i mange år fremover. Det er skremmende at Arbeiderpartiet på Østlandet får med seg Arbeiderpartiet på Vestlandet når de nå skaper usikkerhet for Norges viktigste næring. Heldigvis er det ingen skam å snu.