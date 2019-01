DEBATT: Hvis dette skal være en regjering for alle, må den ha større mangfold enn et snøhvitt bylag.

Da den nye flertallsregjeringen trådte ut på slottsplassen forrige tirsdag, satt jeg igjen med en klar bismak. For til tross for et nytt regjeringsparti og noen utskiftninger, var mye det samme som i fjor. Heller ikke i år fant Erna plass til noen som kan representere meg.

Det er mye man kan ta tak i med regjeringsplattformen. Men med rekordmange statsråder og rekordmange statssekretærer, forventer jeg mangfold. I år var mangfoldet rekordlavt. Det er problematisk at det blir nedprioritert i et offentlig organ, der medlemmene skal speile befolkningen.

Sett bort ifra Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad fra bibelbeltet og tre andre statsråder, er hele 17 av 22 regjeringsmedlemmer fra byer. Nå likner regjeringen mer og mer på bystyret i Bergen. Med unntak av noen få medlemmer fra Arna, kommer resten fra sentrale strøk. Med kun hvite og privilegerte bymennesker kunne regjeringen snart vært et rent byråd. Hvordan er det mulig å ha en rekordstor byregjering?

Med Venstre og KrF i regjering er integreringsarbeidet flagget som en viktig kampsak. Pakket i pent papir og høye løfter, blir regjeringen handlingsfattig når ingen i regjeringen sitter på personlig erfaring. Befolkningens utfordringer skal bli tatt opp og jobbet med. Det er trist for integreringsarbeidet at Solberg mener at ingen med minoritetsbakgrunn i de fire partiene har god nok kompetanse til å bli statsråd. Når dette ser ut til å være oppfatningen i alle de fire partiene, må det tas en oppvask i rutinene på hvordan man bygger talenter med flerkulturell bakgrunn.

Alle partiene ønsker større mangfold med flere mennesker med minoritetsbakgrunn. Men det hjelper ikke med pene ord, man må se handling. Som ung, politisk engasjert jente med far fra Jamaica, opplever jeg at ingen representerer meg. Til tross for at alle partiene har mennesker med flerkulturell bakgrunn.

Men hvis ikke det finnes plass til noen flerkulturelle statsråder, hvordan skal det være plass til meg?

De siste fem årene har ingen i regjeringen representert kulturelt mangfold. Jeg er lei av å være i en gruppe som blir oversett. Hvis vi skal være engasjerte og jobbe frivillig, må vi føle oss representert av andre flerkulturelle enn bare en tysk statssekretær.

Vi trenger sterke forbilder, som kan vise at det er mulig å bidra i politikken til tross for bakgrunn. Hvis dette skal være en regjering for alle, må den ha større mangfold enn et snøhvitt bylag. Nei Erna, det er ikke «litt leit» at du ikke har funnet plass til noen med flerkulturell bakgrunn. Hvis ikke regjeringen speiler mangfoldet i landet, kommer ikke mangfoldet til å ville delta i politikken.