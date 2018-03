Oslands påstander er verken dokumenterte eller riktige.

I et innlegg 21. mars hevder Tore Osland at det ble vurdert som en mulighet at Isdalskvinnen var prostituert, men at teorien avskrevet i 1970. Det finnes ikke et eneste dokument der dette er omtalt.

Kildene jeg har vært i kontakt med opplyser også at prostitusjon ikke ble nevnt. Det samme opplyser tidligere etterforsker i Kripos, Sigbjørn Wathne i VG 20. mars.

Det som er dokumentert, er at muligheten for spionasje ble vurdert. Det samme ble sjekksvindel.

Hva han støtter seg til når han mener at Hotell St. Svithun var «lite prostitusjonsegnet» er uklart. At hoteller ikke tillot prostitusjon er velkjent. At det likevel foregikk, og fortsatt foregår, er imidlertid like kjent.

Audun Hetland (Illustrasjon)

Tore Osland hevder også at Isdalskvinnen ikke brakte med seg menn til hotellene. Hun ble sett sammen med en mann på Hotell Viking. I ett tilfelle ble hun observert på rommet sitt sammen med en mann på Hotell Rosenkrantz i Bergen, og dagen etter ved resepsjonen.

Ved en annen anledning ble hun overhørt i det hun snakket med en mann idet hun forlot rommet sitt, og hun har også blitt sett i spisesalen sammen med menn.

Han hevder også at hun hadde «betydelig tilgang på penger». Hvorfor hun ba om et rom uten dusj fordi det var syv kroner billigere, unnlater Osland å forklare. Det samme gjelder de andre tilfellene der hun ba om billige rom.

En annen uriktig påstand er at dersom rommet hun ble «tildelt hadde tilgang til balkong, byttet hun rom ved alle hotellene». Bytte av rom er kun dokumenter i to tilfeller.

På Hotell St. Svithun ble hun ved ankomst tildelt et rom uten balkong. Neste dag byttet hun til et rom med balkong. På Hotell Hordaheimen ble hun først tildelt rom 414 (i dag 417), men byttet til 407 (i dag 409). Ingen av disse hadde balkong.

Hva Osland mener med «visning/deponering av pass», er uklart. Kvinnen oppga falske identiteter, men falske pass ble aldri dokumentert. Det eneste passet som er dokumentert ble kontrollert av politiet, og det var utstedt i Frankrike.

Når Osland skriver at min bok Kvinnen i Isdalen er basert på materiale fra «offisielle arkiver», kunne man tro at hans eget materiale stammer fra andre og mer pålitelige kilder.

Dersom det er dette han har basert innlegget sitt på, må vi spørre oss hvorfor alle påstandene hans ikke bare er udokumenterte, men i tillegg direkte feil.

