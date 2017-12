Slagpasienter, dersom de bor i nordlige bydeler, skal først sendes til Haraldsplass som ikke har et slikt behandlingstilbud. Dette er uholdbart.

Beslutningsforum er ansvarlige for å bestemme hvilken behandling som skal tilbys norske pasienter. I april i år ga de sitt klarsignal på at utfisking av blodpropper i hjernen, såkalt trombektomi, skal være normalbehandling for alle hjerneslag som følge av store blodpropper. Allikevel er praksis i Bergen at disse pasientene, dersom de bor i nordlige bydeler, først skal sendes til Haraldsplass diakonale sykehus (HDS), et sykehus som ikke har et slikt behandlingstilbud. Dette er uholdbart.

Jeg er oppriktig bekymret for alle over 60 i nordre bydeler. Nylig publisert forskning viser at det for den gjennomsnittlige slagpasient vil hvert besparte minutt frem mot behandling vinne 4,2 gode levedager. Det var derfor et viktig signal til Bergens politikere da beslutningsforum vedtok å tilby dette som normalbehandling.

Privat

På byrådets hjemmesider skriver helsebyråd Rebekka Ljosland «Bergen skal være en trygg og god plass å leve, uavhengig hvor folk bor eller hvilken bakgrunn de har». Dessverre stemmer ikke dette med virkeligheten. Det er med tanke på slagbehandling betydelig tryggere å bo i søndre bydeler enn i nordre bydeler.

I Bergen er det kun Haukeland Universitetssykehus som tilbyr den anbefalte behandlingen ved blodpropp i hjernen. Det betyr at de pasientene som sendes til Haraldsplass, i kraft av sin adresse, får forlenget tid til riktig behandling som følge av at de må innom Haraldsplass. En omvei bare for å få konstatert at de må videre til Haukeland. Det er på tide at slagpasientene som må til Haukeland skal få komme til Haukeland umiddelbart slik at ingen leveår går tapt som følge av en unødvendig svipptur innom Haraldsplass.

Det finnes to mulige løsninger på dette problemet. Enten begynner Haraldsplass å tilby trombektomibehandling, noe som er dyrt, eller så overføres alle disse pasientene til Haukeland Universitetssykehus uavhengig av alder og bosted. Uansett hva vi gjør i fremtiden er dagens situasjon uholdbar. Hvor god behandling en får for samme sykdom skal ikke avgjøres av adressen din. Det er på tide at Helse Vest, Helse Bergen og Bergen kommune tar tak i dette problemet. Jeg vil ikke være nødt til å be mine foreldre flytte til Fana for at de skal få en tryggere alderdom!