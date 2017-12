Nei, det er ikke slik at det nå er forbudt å gi en klem, det har aldri vært forbudt.

Norske redaktører har konkurrert om å virke mest engasjert i interne trakasseringssaker. Rektorene har sviktet studentene sine. Noen har tappert forsøkt å minne oss på at også menn statistisk sett utsettes for like mye seksuell trakassering, og andre har sutret over at terskelen for å gi klemmer nå liksom blir høyere.

Selvsagt er offentlig gapestokk uheldig, men man kan ikke nekte for at trusselen har hatt en viss effekt.

Så hva gjør man da når mediene begynner å skrive om andre ting? Hvordan sørger man for at effekten fra #metoo blir varig?

En ting som stadig har slått meg hver gang jeg har lest mer dagligdagse historier om seksuell trakassering. Hvorfor sa de ikke nei? Unge kvinner som forteller om stadig å bli befølt på utesteder, få kommentarer om kroppen sin, brystene sine, bli tvunget til å høre på menns seksuelle fantasier om dem og så videre. Hvorfor sier de ikke nei?

Jeg tok det opp med en del venninner. En venninne fortalte meg at hun samme dag hadde blitt kalt inn på kontoret til sjefen sin fordi noen mannlige ansatte hadde klaget på at hun ikke gikk med bh på jobb. Så hun hadde blitt nødt til å sitte foran sjefen sin og forklare at noen ganger synes hun det var mest komfortabelt slik. Hun sa det nærmest i en bisetning, som om det ikke betydde noe som helst.

Og det kom flere historier. Venninner som mottar et tjuetalls «dickpics» i uken. Som daglig får meldinger fra folk som lurer på om ikke de kan sende nakenbilder. Om bussturer med litt for klåfingrete medpassasjerer. Venninner som på morgenen må gå igjennom hva de skal i løpet av dagen før de velger hva de har på seg, fordi de er så vant med at feil kløft på feil sted kan ende med kommentarer og bemerkninger.

Felles for alle venninnene mine var at de alle nektet for å ha blitt utsatt for seksuell trakassering. Det var ubehagelige hendelser, men de har rett og slett lært seg å leve med dem. De har lært seg å leve med en mannskultur der menn får lov til å dominere seksuelt. Der menn tror at flørting er å sjekke opp noen på en bar og ikke gi seg før dama har truet med å hente vaktene. Som tror at det er helt greit å dele sine innerste intime fantasier med hvem som helst.

Og nei, det er ikke slik at det nå er forbudt å gi en klem, det har aldri vært forbudt. Det som er forbudt er å gå bort til noen, gi dem en klem og gjerne hviske dem i øret at «Det er digg å kjenne brystene dine mot meg, er nipplene dine stive?». Det som er forbudt er å innlemme kvinner ufrivillig i menns seksualitet. Og det verste er at jeg klandrer dem ikke engang fordi jeg har vært slik selv. Jeg har vokst opp med lærdommen om at vil du ha en kvinne må du kjøre på, ikke gi deg, flørte, gi bemerkninger, snakke om kroppen hennes, være offensiv. Du er en jeger og kvinnen er byttet.

Jeg husker hvordan guttene i klassen pleide å «falle» under jentene i klassen om de hadde skjørt på seg. Og hvordan hun som brukte tangatruse fikk et kallenavn som klebet ved henne resten av skoletiden. Vi hadde ingen begrep om hva vi drev på med, hvor ille det faktisk var og hva man potensielt påførte vedkommende. Ingen lærte oss om grenser før langt utpå ungdomsskolen. Og jeg har litt inntrykk av at alt for mange menn aldri fikk den lærdommen. At de i dag står slik lærerne våres stod og sier at «Hehe, typisk gutter det».

#Metoo vil ikke ha noe varig effekt uten at vi tørr snakke om seksuel trakassering som et kulturelt problem.