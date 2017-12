Ønsker jordmorforeningen at Bergen kommune skal overta oppgaver vi ikke har fått midler til, samtidig som Haukeland skal få beholde pengene?

Jordmorforeningen kritiserer Bergen kommune 6. desember hvor de viser til retningslinjene fra Helsedirektoratet i 2014. Det er føringer Bergen kommune forholder seg til. Der beskrives hva barselomsorgen skal inneholde, men ikke om det er kommunen eller sykehuset som skal gi tilbudet. Det er opp til de enkelte kommuner og sykehus å lage avtaler for å løse hvordan barselkvinnene skal få best mulig oppfølging.

Bergen kommune, sammen med de andre omegnskommunene, har i en egen tjenesteavtale med Helse Bergen fastsatt hvem som skal bistå barselkvinner etter fødsel. I avtalen fremgår det tydelig at KK ved Haukeland universitetssykehus skal følge opp den nye familien de første fem dagene etter fødsel. Det betyr at dersom barselomsorgen de fem første dagene er mangelfull er dette per nå Helse Bergen sitt ansvar. Haukeland har midler til denne oppgaven i sine budsjetter. Fra dag seks overtar kommunen.

Ørjan Deisz

Både sykehusene og kommunene har en stram økonomi, og derfor er det viktig at vi sammen finner løsninger slik at barselkvinner og deres familie får trygge og gode tjenester også i fremtiden. Derfor forhandler partene nå om en ny avtale i vårt samarbeidsutvalg. Når vi nå reviderer avtalen med Helse Bergen om fremtidig barselomsorg, er vi naturligvis opptatt av at det skal følge penger med. Det samme gjelder for nabokommuner som er med i forhandlinger med Helse Bergen.

KK har av transport- og tidshensyn ikke hatt jordmor-hjem tilbud i kommunene utenfor Bergen, og det er av den grunn eksempler på at noen kommuner har søkt prosjektmidler for å finansiere dette. Det betyr ikke at alle de andre kommunene rundt Bergen ønsker å overta ansvaret for barselkvinnene fra første dag uten overførte midler til dette.

Ønsker jordmorforeningen at Bergen kommune skal overta oppgaver vi ikke har fått midler til, samtidig som Haukeland skal få beholde pengene? Dette står i så fall i kontrast til signalene vi har fått fra Norsk Sykepleierforbund i Bergen kommune som uttrykker at de reagerer på oppgaveoverføring fra KK uten finansiering.

Før finansieringen er på plass, kommer Bergen kommune til å forholde seg til avtalen. Noe annet ville i så fall gått ut over andre kommunale tjenester. Når jeg skriver at vi i 2018 vil opprette en jordmorstilling som skal arbeide med fremtidig overtakelse av jordmor-hjem tilbud, er det med tanke på at vi på sikt ønsker å gi et mer omfattende barseltilbud i kommunal regi så snart en ny avtale er fremforhandlet.