Vi tar vårt eget ansvar på alvor

Verken vi eller miljøet er tjent med at vi leverer for mange aviser til butikkene.

BT jobber for å gjøre egne klimautslipp så lave som mulig, skriver sjefredaktør Frøy Gudbrandsen i sitt svar til Alexander Lewis Reyne.

Frøy Gudbrandsen Sjefredaktør i BT

«Alle skal med i kampen for å redde miljøet, så Bergens Tidende, dere kan jo lede vei», skriver Alexander Lewis Reyne i et innlegg 25. april. Jeg er helt enig. Vi prøver virkelig, og takk for at du presser på for at vi skal gjøre det vi kan.

I BT begynte vi å trappe opp vår klimainnsats for et par år siden, da vi ble miljøsertifisert. Siden da har vi gjort flere små og litt større grep for at fotavtrykket vårt skal bli mindre. Alt fra å kutte ned på bruken av reklamemateriell til å stille krav til alle vi kjøper materiell og tjenester fra. Men vi skal bli enda bedre, for som du skriver, alle må gjøre sin del av jobben.

Våre største utslipp kommer helt rett fra produksjon og distribusjon av papiraviser. De utslippene går nedover. Den viktigste forklaringen er digitaliseringen av BT, at færre ønsker å lese nyheter på papir og at Schibsted har jobbet over tid for å kutte utslippene i alle ledd.

BT har over flere år satset tungt digitalt, og det har ikke først og fremst, om vi skal være ærlige, vært av hensyn til miljøet. Den dramatiske endringen i hvordan vi publiserer nyheter skjer fordi lesernes vaner har endret seg raskt. Men vi har jobbet for å være i front, og for å kunne gi leserne et så godt digitalt tilbud som overhodet mulig.

I dag er BT et av de norske mediehusene som ligger lengst fremme digitalt, og veksten er sterk.

Men i BT er vi heldige som har svært mange lesere som elsker papiravisen vår. De fleste er abonnenter, men en del liker også å kjøpe BT i butikken. Derfor er det viktig for oss at avisen faktisk er lett tilgjengelig i butikken.

Det Reyne peker på, er et kjent problem, nemlig at vi ikke treffer godt nok på antall aviser som leveres i butikkene. Verken vi eller miljøet er tjent med at vi bommer der. Derfor jobbes det hele tiden med å treffe bedre. Akkurat nå gjennomføres et veldig spennende eksperiment med kunstig intelligens for å bli så presis som mulig i antall aviser som blir produsert og levert til den enkelte butikk.

Vi har ikke noe ønske om å levere den sedvanlige bunken aviser til hver butikk, men det riktige antallet som gjør at leserne får avisen de er så glad i, og ikke så mange at det blir sendt for mange til resirkulering.

Og så skal vi virkelig fortsette arbeidet over hele linjen for at BTs klimaavtrykk er så lavt som mulig. Takk for at du passer på!