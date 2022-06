Hva velger du?

Dine valg får konsekvenser.

Når ulykker skjer, for eksempel til sjøs, forklares det tidvis med at vedkommende som forårsaket uhellet, var uheldig. Men du har et valg, skriver innsenderen.

Cato Rasmussen Gravdal

Det gjøres mange feil, og det skjer ulykker hver dag i Norge. Både i trafikken, helsevesenet, på sjøen, og i de tusen hjem. Konsekvensene er forskjellig. Hvorfor setter folk fra seg sparkesykler på tvers på fortauet, slik at vår svaksynte nabo med førerhund kan falle og slå seg helseløs?

Hvorfor velger sjåfører å bruke mobiltelefonen samtidig som de kjører bil? Hvorfor tekster syklister når de sykler? Hvorfor gjøres det feil hver dag i norsk helsevesen? Er det fordi folk er trøtte og ukonsentrerte? Velger de å sove for lite? Når ulike ting skjer, forklares det tidvis med at vedkommende som forårsaket uhellet, var uheldig. Som med saken der en båtfører ble dømt for uaktsomt drap på sin kone. Han kunne jo valgt å kjøre saktere.

Nylig ble en bilfører dømt til seks måneder i fengsel for uaktsomt drap. Han valgte å bruke mobiltelefonen, samtidig som han kjørte i 100 km/t. Altså han valgte å bryte loven, og valgte å være i to roller samtidig. Det fikk en konsekvens for han som døde, og for konen som ble lam fra brystet og ned. Sannsynligvis også for sjåføren, som måtte «ta fri fra jobben» for å sitte i fengsel.

Daglig ser jeg ungdommer på elsparkesykler som bryter loven. Har de penger til å betale mange tusen kroner i bot? Sikrer du stigen, når du bare skal fikse noe på husveggen?

Tenk litt gjennom disse tingene når du tar dine ulike valg. Velger du feil, får det en konsekvens.