Uholdbare køer for vaksinering

Systemet med timebestillinger for vaksinering mot covid-19 fungerer ikke.

Det har tidvis være timelange køer for vaksinering ved Sentralbadet i Bergen sentrum. Noe må gjøres, mener innsenderen.

Petter Blytt Åsane

Jeg ble tildelt time torsdag klokken 18.55, og i tekstmeldingen med timebekreftelse sto det at man ikke måtte møte for tidlig. Lydige som vi da er, møter vi opp tre minutter før tiden, men hva skjer? Jo det er to køer for å komme inn på Sentralbadet – én kø for drop-in, og én for dem som har time.

Begge køer strekker seg langt. Min kø går rundt tre vegger på Sentralbadet. Hva er da hensikten med tildelt time, om man ikke slipper inn når man har time, og man ser at folk i drop-in-køen slipper vel så fort inn som oss som har time. Ikke er man kledd for å stå i kø i regnvær, og man legger gjerne avtaler etter forventet brukt tid.

Så noe må gjøres.

Enten må alle som skal vaksineres, bestille time, eller så må de som har time, faktisk prioriteres, slik at de kommer inn til timen sin når de skal. Slik det er nå, er ikke holdbart.