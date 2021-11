Til alle pressa, stressa og snille pappaer

Du trenger ikke doktorgrad i farskap for å være en god pappa.

Statsråd og firebarnsfar Dag Inge Ulstein (KrF) mener at de små tingene man gjør med barna i hverdagen, betyr mer enn man aner.

Dag Inge Ulstein Stortingsrepresentant for Krf i Hordaland

Vi kjenner nok alle på det. Hvor blir tiden av? Gikk ikke eldstejenta nettopp i barnehagen – hun som nå står der med bilnøkkel i hånda?

Det er et paradoks at årene barna trenger deg aller mest, ofte også er fylt til randen av andre ting som krever din oppmerksomhet.

Spennende jobbtilbud med stadig høyere krav til leveranser og tidsbruk, og kanskje en flytting eller to fordi familien tyter ut av begrensede kvadratmetre. I tillegg til den taxibedriften du driver, med privat kjøring til og fra fotballtrening.

Du kjenner fort på frustrasjonen av å bli dratt i alle retninger. Noen ting må prioriteres, mens andre ting – kanskje også viktige – må vike. Kanskje er det slik at det er en tid for alt. Men, samtidig er det ikke sikkert at du rekker alt.

Betydningen som mor og far har for barns utvikling, blir stadig bekreftet i forskningen. At en god barndom varer hele livet, er hevet over enhver tvil.

Men heldigvis er det ikke sånn at det er teknisk vanskelig eller at du trenger doktorgrad i farskap for å være en god pappa. For det barna dine trenger er deg. De trenger tryggheten av din tilstedeværelse.

Forskning viser at jevnlig middagsspising sammen, lesestunder og bare det å prate sammen øker barnas verbale og matematiske forståelse, og har stor betydning for hvordan det går senere i livet.

Det viktigste er med andre ord de små tingene vi gjør sammen, i en vanlig hverdag. Du betyr mer enn du aner!

Jeg heier på alle hverdagspappaer og hverdagsmammaer som lager middag, leser og prater med barna. Tusen takk for jobben du gjør. Og til alle fedre – gratulerer med farsdagen søndag!