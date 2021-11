Riktig hjelp til riktig tid

Konsekvensene av å måtte vente på hjelp kan være alvorlige.

For mange barn med autisme må vente for lenge på hjelp, mener innsenderne.

Tonje Tysnes Kanestrøm Mamma til et barn med autisme

Kristin Whitehouse Mamma til et barn med autisme

Forestill deg at du har et barn på tre år som akkurat har fått diagnosen autisme. Barnet har vært gjennom utredning og blir overført til kommunen, som du tenker står klar med å gi den beste kompetansen barnet ditt kan få. Men så får du beskjed om at helt sånn blir det ikke.

Jo da, barnet er vurdert til å ha utbytte av hjelp fra det beste kompetanseteamet Bergen kommune faktisk har, men barnet ditt må vente. Kanskje så lenge som to år. Dette er virkeligheten i Bergen kommune, for barn som får den alvorlige diagnosen autisme.

Kristin Whitehouse (til v.) og Tonje Tysnes Kanestrøm har begge barn med autisme.

Fakta Autisme Autisme er en utviklingsforstyrrelse som fører til vansker med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og språk. Autisme kjennetegnes også av rigid og repeterende atferd. Den store variasjonen gjør at det er mer riktig å kalle autisme for autismespekterforstyrrelser eller autismespekterdiagnoser, der spekteret består av fem-seks undergrupper. De vanligste undergruppene er barneautisme og Aspergers syndrom. En regner med at cirka én prosent av befolkningen har autisme. Det er flere gutter enn jenter som får diagnosen. Det er mange flere som får en diagnose innen autismespekteret nå enn tidligere. Kilde: Helsenorge.no Les mer

Vi har selv hvert vårt barn med autisme og vet noe om hvor annerledes livet blir. Barn med autisme lærer ikke på samme måte som andre. Tilnærmingen krever kompetanse, intensitet og tålmodighet. Våre barn tilegner seg viktige ferdigheter, nettopp fordi de følges opp av et team som har spesialisert seg på barn med autisme.

Fagteam autisme kan gi den beste hjelpen for å gi barnet en sjanse til å utvikle ferdigheter de fleste oss tar for gitt at et barn utvikler. Ferdigheter som er helt avgjørende for hvordan barnet vil fungere senere i livet. Dette er barn som strever med sosialt samspill, som ofte har uttalte søvnvansker, som gjerne har forsinket språk eller kanskje ikke noe språk i det hele tatt.

Den rette hjelpen kan utgjøre den store forskjellen for om barnet kan gå i vanlig skole, delta i samfunnet og oppleve selvstendighet. Jo større grad av selvstendighet og mestring et barn med autisme kan oppnå, jo mindre vil behovet for hjelp bli i fremtiden.

Men det står 24 barn i førskolealder og venter på hjelp fra Fagteam autisme. 24 familier som allerede har fått en tøff beskjed om at barnet har autisme. Så skal de i tillegg måtte vente lenge. Konsekvensene av at disse barna må vente på den beste hjelpen, kan være alvorlige. Ikke bare for det enkelte barn og dets familie, men også for samfunnet.

I en kronikk (2011) skriver Jørn Isaksen og Gunnar G. Frederiksen at ett eneste menneske med autisme i sitt livsløp kan koste samfunnet så mye som 50–100 millioner kroner. Videre påpeker de: «at mange barn med autisme fortsatt ikke mottar dokumentert virkningsfull behandling, er betenkelig. Mange barn med autisme gis ikke muligheten til å nå sitt fulle potensial, men ender ofte opp med å bli en utfordring for familien og samfunnet».

Flere og flere barn får en diagnose innen autismespekteret, men denne virkeligheten gjenspeiler ikke kapasiteten til fagteamet. Ingen barn som får en diagnose som vil påvirke hele familien resten av livet, skulle måtte vente på riktig hjelp.

Vi tror kommunens beslutningstakere er enige i at barn med autisme burde få den hjelpen som faktisk finnes – men som det ikke er nok av. I planen «Bergens barn – byens fremtid» står det at byrådet vil legge til rette for at den samlede hjelpetjenesten til barn og familier blir enda bedre, og at riktig kompetanse for å gi riktig type hjelp er helt nødvendig for å få dette til.

Vi håper våre politikere mener alvor med at det lønner seg å satse på riktig hjelp til riktig tid – også for barn med autisme.