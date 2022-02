Et historisk lavmål fra Arbeiderpartiet

Forslaget om å ikke bosette flyktninger ble fremsatt før krigen brøt ut.

Marte Monstad og Daniel C.E. Hägglund i Bergen Frp reagerer på kritikken fra Aps Reidar Staalesen.

Marte Monstad Gruppeleder i bystyret for Frp

Daniel C. E. Hägglund Leder i Bergen Frp

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et debattinnlegg 25. februar forsøker Aps Reidar Staalesen å slå politisk mynt på den grufulle invasjonen av Ukraina ved å hevde at Bergen Frp ikke vil hjelpe de som flykter fra krigen.

Ikke bare tar han kraftig feil, men han unnlater også å fortelle at forslaget om å ikke bosette flyktninger ble fremsatt før krigen brøt ut.

La oss spole noen dager tilbake:

Det var onsdag formiddag at bystyret i Bergen debatterte hvor mange flyktninger vi skulle bosette. I år, som i fjor, mente Frp at Bergen kommune burde avvise anmodningen fra staten om å bosette flyktninger. Dette fordi kommunen ikke har kontroll på integreringsutfordringene.

I flere år på rad har kommunens egne rapporter slått fast at bosettingen har ført til at flere med innvandrerbakgrunn har blitt sosialhjelpsmottakere. I 2020 hadde over 57 prosent av sosialhjelpsmottakerne i Bergen innvandrerbakgrunn, og da må vi prioritere å integrere de som allerede bor her.

Bergen kommune har ikke lykkes med å gi flyktninger som kommer til byen vår arbeid og selvstendighet, noe som verken er solidarisk, raust eller akseptabelt. Konsekvensene er store for den enkelte og for Bergen som kommune. Utenforskap, barnefattigdom, psykisk uhelse og mindre økonomisk handlingsrom er bare noen av dem. De som kommer til byen vår,

fortjener å bli integrert på en bedre måte.

Les også Bergen Frp gjenoppstår etter tvangsnedlegging: – Målet er å kome i byråd i 2023

Da denne debatten gikk i bystyret, var det imidlertid ingen som visste at vi skulle våkne opp neste morgen til krig på vårt eget kontinent – et grufullt angrep på Ukraina og det frie og demokratiske Europa.

Hadde vi visst på onsdag det vi vet nå, hadde selvsagt budskapet fra Bergen Frp i bystyret vært et annet. Ja, ganske mye ville sett annerledes ut dersom man kunne spådd fremtiden. Norge og Bergen må selvfølgelig hjelpe ukrainere på flukt – nå er det vi som er nærområde og som må tilby hjelp til dem som flykter fra Ukraina.

FrPs flyktningpolitikk har alltid vært at vi skal hjelpe i nærområdene. Når krig har rammet Europa, mener Bergen Frp at Norge må stille opp, som det også forventes at andre land stiller opp når kriser rammer i deres nærområde.

Så kjære Reidar Staalesen og Arbeiderpartiet. Vi forstår at det er fristende å rakke ned på Frp for å fremheve dere selv, men her bommer dere stygt.

Å bruke denne krisen som anledning til å spre usannheter om andres politikk er direkte nedrig. I Bergen står vi samlet i solidaritet med det ukrainske folk og deres rett til demokrati, frihet og fred!