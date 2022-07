Feil om strøm fra Rokkan

BT-kommentator Anne Rokkan må gjerne mene at vi nordmenn må spare på strømmen, men argumentene i bunn må være korrekte.

Vi har allerede «delt» så mye strøm at vi selv står i fare for å måtte rasjonere til vinteren, skriver innsenderen.

Thomas Flesland Bystyrerepresentant, Senterpartiet

Tirsdag 19. juli publiserte BT en kommentar fra Anne Rokkan, hvor hun tar oss gjennom bakgrunnen for den pågående strømkrisen vi står i.

Rokkan konkluderer med at norske husholdninger sløser med strømmen, og at vi må tåle en svært mye høyere strømpris enn vi har hatt i generasjoner. Dessverre har teksten hennes flere svakheter og inneholder feilaktige påstander.

Til det siste først. Rokkan sier at «norske husholdninger er verdensmestre i energiforbruk», og viser til en artikkel i avisen Nationen fra 2012. Denne sier at nordmenn er verdensmestre i strømforbruk, og at vi bruker dobbelt så mye strøm som svenskene og 70 prosent mer enn danskene. Dette er vesentlig – energiforbruk og strømforbruk er langt fra det samme.

Innsenderen reagerer på denne kommentaren, som var på trykk i BT forrige uke.

Norge er i en særstilling, hva gjelder elektrifisering, og har vært det i årtier. Derfor bruker norske husholdninger i all hovedsak elektrisitet til oppvarming, som igjen står for størstedelen av husholdningens totale strømforbruk.

Både Sverige og Danmark bruker i stor grad fjernvarme til oppvarming. Fjernvarmen kommer gjerne fra brenning av gass eller såkalt biomasse, som består av sånt som treflis, halm eller avfall. Vår oppvarming er altså enestående, også i verdenssammenheng.

Saken i Nationen henter sine tall fra SSB, som altså sier at norske hjem brukte mer strøm enn våre nevnte naboer i 2012. Men det som Rokkan ikke nevner, er at SSB i samme sak forteller at norske husholdninger har redusert sitt forbruk av strøm siden starten på 1990-tallet.

I tillegg har vi antakelig verdens strengeste byggeforskrifter med tanke på energieffektivitet i nybygg. Alt tyder på at denne trenden vil fortsette.

«Situasjonen i Europa blir ikke bedre om også norsk industri legges ned og norske hjem mister varmen», skriver Thomas Flesland (Sp).

Mer interessant blir det når en ser på tall fra Islands statistiske sentralbyrå. De viser nemlig at husholdningene i Sverige, Danmark og Finland har høyere energiforbruk enn de norske. Også brutt ned til den enkelte innbygger, konsumerer disse landene mer energi enn oss.

Nettopp dette gjør Rokkans tekst problematisk. Hun legger frem påstander som fakta, men som i realiteten er feil.

Hun må gjerne mene at vi nordmenn må spare på strømmen, «til tross for at det i vår velstandsrus kan oppleves som noe primitivt og ydmykende». Og at strømstøtte fra staten er en dårlig idé, fordi vi da aldri vil få en realitetsorientering om hvor mye vi egentlig sløser. Eller at det er på tide å innse at det er vår tur til å spare. Men argumentene i bunn må være korrekte.

Når mange nå tar til orde for å begrense eksporten, er Rokkan uenig og sier at «det blir ikke særlig populært å forklare resten av Europa at da Russland invaderte Ukraina og det var iskalde stuer og nedlagt industri som følge av kraftkrise i 2022, så ville ikke Norge dele på vannkraften sin».

Dette er en noe ekstrem form for solidaritet, etter mitt skjønn. Norge har produsert 83,6 TWh hittil i år, og eksportert 7,7 av dem. Vi har altså solgt over 9 prosent av det vi har produsert i 2022.

Vi har allerede «delt» så mye strøm at vi selv står i fare for å måtte rasjonere til vinteren. Situasjonen i Europa blir ikke bedre om også norsk industri legges ned og norske hjem mister varmen.

Rokkan har mange gode tekster og interessante synspunkter. I denne teksten bommer hun og serverer direkte feilinformasjon. Det er uheldig, både for leseren og avisen.

