Det er på høy tid å stramme livreimen for styrer og direktører i statseide selskaper, ikke bare i Argentum.

«Presentasjonen i BT av ledelsens inntjening i Argentum har vært ubalansert», skrev tidligere Argentum-styreleder i et innlegg i BT 6. juli.

Sara Bell 1. vara til Stortinget og kontroll- og konstitusjonskomiteen for SV i Hordaland

Tidligere styreleder i Argentum, Widar Salbuvik, skriver i et innlegg i BT 6. juli at det er behov for motforestillinger mot avisens dekning av Argentum-skandalen. Det er det ikke, og han kan heller ikke levere et eneste overbevisende argument for sitt syn.

BT fortjener stor skryt for å ha levert folkeopplysende gravejournalistikk om de vanvittig høye godtgjørelsene for ledelsen i det statseide investeringsselskapet Argentum.

Det denne saken handler om, er ganske enkelt hvilke prinsipper som skal gjelde når ledende personer i heleide statlige virksomheter skal motta lønn og godtgjørelse.

Stortinget har vedtatt moderasjonslinjen. Skal dette vedtaket gjøres gjeldene, eller er det mulig helt eller delvis å se bort fra et lovlig fattet, demokratisk vedtak?

Kan et styre i en statlig virksomhet bare bli enige om at dette ikke gjelder dem? Selvsagt ikke. Dessverre viser Argentum-saken at det ikke bare er mulig, men ganske enkelt å gjøre akkurat det.

Jeg anbefaler interesserte å lese referatet fra kontrollhøringen som ble gjennomført på Stortinget i 2011.

Den viser at statseide selskapers ledere har fått lønn som avviker fra Stortingets intensjon, like siden moderasjonslinjen ble innført i 2006. Og helt siden da har argumentasjonen for å ignorere demokratiske føringer vært den samme.

1. vara til Stortinget for SV, Sara Bell, er ikke overbevist av Salbuviks argumentasjon.

Forsvarerne av skyhøye lederlønninger tror det er nok å gjenta et mantra om at det ikke er mulig å rekruttere riktig kompetanse uten å bryte med den statlige moderasjonslinjen for lederlønninger.

Det finnes intet saklig grunnlag for å mene det.

Det er på høy tid å stramme livreimen for styrer og direktører i statseide selskaper, ikke bare i Argentum. Ellers får demokratiet altfor smale kår å virke i.

