Spar bybane-milliarder i Sandviken

Skrot tunnel og gå for en dagløsning.

Bybanen til Åsane blir dyrere enn tidligere antatt. Med dette forslaget mener innsenderne at flere milliarder kan spares inn igjen.

Karen Budal, Anders Haaland, James Hosea, Marianne Kjenes, Arne M. Rebnord og Arne Sælen Beboergruppen i Sandviken

Oppslagene om Bybanen på BTs forsider begynner å minne om filmplakatene til klassikeren Haisommer og dens rekke av oppfølgere. Som i Amity Island blir advarsler ignorert eller bortforklart.

Nå er det økonomien som er i fokus. Banen til Åsane blir minst fem milliarder dyrere, allerede før alle kostnader er inkludert. Prosjektet står i fare. Økte bompenger er løsningen politikerne står igjen med, skrev Gerd Margrete Tjeldflåt i BT 24. juni. Hun kunne brukt mer plass på en annen mulighet: kostnadsreduksjon.

Ved å bruke kostnadstall for tunnel og dagløsning fra Bryggen som forholdstall, viser våre utregninger at en dagløsning i Sandviken kan spare rundt 2,2 milliarder i byggekostnader, og vil styrke hele prosjektet. Som Charlotte Spurkeland (H) har fremhevet, vil et underjordisk stopp ved Sandvikskirken koste nær en milliard.

Selve tunnelen i Sandviken vil trolig koste over 1,1 milliard mer enn en trasé i Sjøgaten, basert på tall fra fagetatens utredning av Bryggen-alternativene fra 2021. Erstatning og sakskostnader for boliger som må rives bare i Amalie Skrams vei, kan lett komme opp mot 100 millioner kroner.

Fakta Beboergruppens utregninger 2,2 milliarder mer i byggekostnader for tunnel Tallet er basert på fagetatens utredning fra 2021 for Bryggen. Ved å måle trasélengde for begge Bryggen-alternativer, og det samme for Sandviken-alternativet, ble kostnader pr. kilometer fra Bryggen brukt til å regne ut kostnader for Sandviken. Differansen mellom tunnel og dagløsning blir da 2,1 milliarder. I tillegg kommer 100 millioner knyttet til boliger som skal rives. Det er pr. i dag snakk om 24 boenheter. Det er estimert litt over fire millioner kroner pr. boenhet i erstatning og sakskostnader. Driftskostnader på 80 millioner årlig er regnet ut etter samme prinsipp som byggekostnadene. Les mer

Igjen ved å bruke fagetatens utregning for Bryggen-alternativene, vil en tunnelløsning i Sandviken koste cirka 80 millioner mer i årlige driftskostnader enn dagløsningen. Dette vil merkes i budsjettene i lang tid, og bety mindre penger til andre tiltak for innbyggerne.

I vårt forslag går Bybanen i dagen med stoppested på Skuteviken, Sandvikstorget og Ludebryggen. Det kombinerer dagalternativet fra 2017 med tunnelalternativets stoppested ved Sandviken sykehus og sørger for et konkurransedyktig passasjergrunnlag.

Kanskje til og med høyere om man regner med potensielle passasjerer fra de 800 planlagte boenheter ved sjøen. For dagalternativet ble også vurdert som best for byutvikling i fagetatens vurderinger.

«Det er ingen skam å snu. Se lyset og bygg i dagen i Sandviken», skriver innsenderne.

Det er lett å forstå fagetatens og Norconsult sine konklusjoner i 2017: at en trasé i Sjøgaten er best i Sandviken. Så hvorfor ikke velge dagløsningen her?

Et av hovedargumentene var at et viktig kulturmiljø sto i fare. Likevel medfører tunnelløsningen omfattende rivning i en såkalt «hensynssone for kulturmiljø». Beboergruppens forslag til løsning mener vi ikke medfører rivning eller uakseptabel nærhet til kulturminner.

Forslaget følger hovedveien fra Ludebryggen, går gjennom en kort tunnel ved Glass Knag og fortsetter så nordover i vedtatt trasé langs dagens E39. Denne løsningen utnytter de nye mulighetene som en forlenget Fløyfjelltunnel gir, til å skjerme de fredede bygningene Måseskjæret og Brødretomten og unngå omfattende rivning i hensynssonen Sandviken Øvre.

Nå har våre folkevalgte et nytt motargument: knapp tid. Beboergruppen har argumentert for at det finnes tid til, parallelt, å regulere dagløsning gjennom Sandviken: Forlenget Fløyfjelltunnel, med minst tre års byggetid, er ennå ikke finansiert. Svaret fra politikerne er at det er for seint å snu. Ingenting må få stoppe fremdriften.

Da er det interessant å lese i BT 1. juli at utredning av kostnaden for vendespor i sentrum ikke er påbegynt ennå. Det er godt med tid, er svaret til byrådet – samme byråd som forteller Sandvikens beboere at det vil kunne forsinke arbeidet å utrede kostnadsreduserende tiltak i milliardklassen.

I Haisommer lytter ordføreren til ekspertene til slutt, men først etter store tap. En dagløsning vi mener gir besparelse på 2,2 milliarder, kan redde bybaneprosjektet. Det er ingen skam å snu. Se lyset og bygg i dagen i Sandviken.

