Vi lar ikke smitten herje fritt

Gjenåpningen var ikke en forhastet beslutning.

«Det nye tilbudet om vaksine til barn og unge vil forhåpentligvis bidra til lavere smitte og en mer normal skolehverdag», skriver Saliba Andreas Korkunc.

Saliba Andreas Korkunc Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (Høyre)

I et innlegg i BT 7. september hevder Sps Olav Reikerås at gjenåpningen av Norge var en forhastet beslutning, og at vi har valgt en strategi som går ut på å la smitten herje fritt blant barn og ungdom. Ingen av delene stemmer.

Norge har vært på trinn tre i gjenåpningsplanen siden juni. Vi har etter faglige anbefalinger gjentatte ganger valgt å ikke gå videre i gjenåpningsplanen. Vi blir nå stående på trinn tre i gjenåpningsplanen frem til flere er fullvaksinert, og vi kan gå over til en normal hverdag med økt beredskap.

Barn og unge har båret en tung bør gjennom pandemien. Regjeringen hadde derfor et sterkt ønske om at de endelig kunne få være på skolen hele skoledagen, og anbefalte at kommuner uten høy smitte kunne gå over til grønt nivå.

Skolestarten ble dessverre ikke som vi håpet og trodde. Vi har vært i tett dialog med kommunene om endringer i TISK-strategien. Dette har lettet situasjonen, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra kommunene.

Heldigvis er covid-19 generelt lite farlig for barn og unge, og de som smittes, får oftest svært milde eller ingen symptomer. Ifølge FHI blir 0,4 prosent av de under 18 år innlagt på sykehus, og gjennomsnittlig liggetid er to døgn. Det tyder på at de fleste blir fort friske igjen.

Vi har nylig besluttet at gruppen fra 12 til 17 år får tilbud om vaksine. Forhåpentligvis vil det bidra til lavere smitte og en så normal skolehverdag som mulig.