Medisinen mot barneekteskap

Skal vi få slutt på skikken, må vi bekjempe fattigdommen.

Barneekteskap er også tett knyttet til tenåringsgraviditet, skriver innsenderne. På bildet giftes en barnebrud (til høyre) bort i India i 2017.

Hanne Keyser Hegdahl PhD stipendiat, UiB og Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC)

Ingvild Fossgard Sandøy Professor i samfunnsmedisin, UiB og nestleder ved Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC)

Til tross for at forekomsten av barneekteskap har gått ned de senere årene, er skikken fortsatt svært utbredt, særlig i Afrika sør for Sahara og i det sørlige Asia. I disse regionene er om lag en tredjedel av jenter gift før de fyller 18 år, og FNs barnefond, Unicef, anslår at 100 millioner jenter er i risikosonen for tidlig ekteskap innen 2030.

Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for bekjempelse av barneekteskap. Kan pengene som innsamles i Norge 24. oktober, bidra til at færre jenter blir giftet bort som barn?

Fattigdom er den viktigste årsaken til at barneekteskap er utbredt i lavinntektsland, skriver Hanne Keyser Hegdahl (til v.) og Ingvild Fossgard Sandøy.

Det er mange faktorer som bidrar til at barneekteskap er utbredt i en del lavinntektsland, men den viktigste årsaken er fattigdom. I Afrika sør for Sahara er det slik at en jente som faller ut av skolen, regnes som klar til å gifte seg og få barn uansett hvor gammel hun er. Noen jenter giftes bort fordi familien ikke lenger har råd til å forsørge henne, og i mange kulturer kan skikker med brudepris og medgift virke som økonomiske insentiver for tidlig ekteskap.

Brudepris betales fra brudgommens familie til jentens foreldre ved ekteskapsinngåelse, mens medgift er noe brudens familie må betale til brudgommens familie, og som ofte øker jo eldre bruden er. Uavhengig av årsakene til barneekteskap fører det å gifte seg tidlig til redusert selvbestemmelse og til betydelig reduserte muligheter for å få utdanning og jobb. Og for å komme seg ut av fattigdom.

Barneekteskap er også tett knyttet til tenåringsgraviditet. I Asia og Vest-Afrika blir mange jenter giftet bort for å beskytte dem mot å bli gravide utenfor ekteskap, og når jentene først er gift, er risikoen for å bli gravid høy. I sørlige Afrika er det vanligst at tidlig ekteskap er en respons på en uplanlagt graviditet for å unngå skam assosiert med å få barn utenfor ekteskap.

Tenåringsgraviditeter medfører risiko for både mor og barn; det er for eksempel vist at graviditeter i ung alder gir økt risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvekt, samt økt dødelighet for både mor og barn. På verdensbasis er svangerskapskomplikasjoner og komplikasjoner knyttet til usikre aborter den nest vanligste dødsårsaken blant jenter i alderen 15–19 år.

Det har vært forventet at koronapandemien ville føre til en økning i barneekteskap, særlig på grunn av stengte skoler, økt økonomisk usikkerhet og begrensninger i helsetilbud. Unicef anslår at ytterligere ti millioner jenter er kommet i risiko for barneekteskap innen 2030 som følge av pandemien. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til dette estimatet, men det er ingen tvil om at pandemien har ført til økt skolefrafall og fattigdom, faktorer av stor betydning for barneekteskap.

For å redusere forekomsten av barneekteskap trengs det målrettede tiltak mot årsakene, tilpasset lokale forhold og utfordringer. Fattigdomsreduserende tiltak kan være en av løsningene, for eksempel trygdeordninger, gratis skolegang eller praktisk yrkesutdanning.

Dersom flere jenter fullfører skolen, vil sannsynligvis flere jenter utsette det å gifte seg. Dessuten vil gratis utdanning kunne redusere utgiftene til skolepenger for barnefamilier, og på sikt kunne styrke jentenes økonomiske uavhengighet. Det hjelper sannsynligvis også om myndighetene sørger for at rettsvernet til unge jenter ivaretas ved at ekteskap før fylte 18 år forbys.

Vi har nylig gjennomført en studie i Zambia hvor vi så på effekten av økonomisk støtte når det gjelder barneekteskap, tenåringsgraviditet og skolegang. Den økonomiske støtten inkluderte både pengeutbetalinger for å øke deltakernes økonomiske uavhengighet og betaling av skolepenger. Vi fant at den økonomiske støtten reduserte barneekteskap med 16 prosent sammenliknet med en gruppe som ikke fikk slik støtte.

Vi undersøkte videre om det hadde noen tilleggseffekt å kombinere den økonomiske støtten med seksualundervisning og med dialogmøter med foreldre, men vi fant ingen tegn til tilleggseffekt av dette. Funn fra liknende studier i andre land viser også at økonomisk støtte og skolegang kan redusere forekomsten av barneekteskap. Det er derimot større usikkerhet knyttet til hvorvidt fokus på normendring og seksualopplæring har noen effekt.

Det siste tiåret har forekomsten av barneekteskap sunket med 15 prosent på verdensbasis. Særlig i Asia, hvor det høyeste antallet barneekteskap forekommer, har andelen gått ned, mens nedgangen har vært mye mer beskjeden i Afrika sør for Sahara. Det er likevel langt igjen dersom man skal nå FNs femte bærekraftsmål – om å få en slutt på praksisen med barneekteskap innen 2030.

At TV-aksjonen i år går til Plans arbeid mot barneekteskap, vil kunne bidra. Men for virkelig å få bukt med problemet, må kampen mot fattigdom intensiveres. Hvis barnefamiliers økonomi sikres gjennom økonomiske og sosiale sikkerhetsnett som barnetrygd og gratis skolegang, vil foreldre slippe å måtte gifte bort døtrene sine for å skaffe mat på bordet.