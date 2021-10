En fastlegeordning på vei mot stupet

Vi trenger ikke flere kartlegginger, bare bedre rammer.

Fastleger bør ha 1800 pasienter på listen for å kunne balansere for driftskostnadene, men under 1000 for å få normale arbeidsdager, mener innsenderen.

Roger O. Apelseth Fastlege og spesialist i allmennmedisin, Bergen

Det fremstår som at det er politisk enighet om å verne om fastlegeordningen. Mediene har behandlet fastlegenes situasjon med rørende sympati, og kartleggingsundersøkelser har vist høy tilfredshet med hva fastlegene klarer å levere.

Kan det da være vanskelig å få neste generasjon inn?

En kunne gjort en oppstilling av næringsinntektene til fastlegene og stilt spørsmål om det da ikke er rom for å jobbe mindre. Det er nemlig en hel del fastleger som jobber ti–tolv timers dager i praksisen, i tillegg til legevakter og andre offentlige oppgaver. De ender da opp med en ganske anstendig næringsinntekt.

Riktignok ikke med noe sikkerhetsnett om en skulle bli syk, driftskostnadene vil løpe der ingen andre trer inn. Ved fravær som næringsdrivende går ikke inntjeningen i null, men i et stort minus.

«Vi som har jobbet som fastlege siden fastlegeordningen ble etablert i 2001, har erfart økende antall timer på jobb og eskalerende driftskostnader», skriver Roger O. Apelseth.

Vi som har jobbet som fastlege siden fastlegeordningen ble etablert i 2001, har erfart økende antall timer på jobb og eskalerende driftskostnader relatert til IT, betalingsløsninger, personal og annet. Vi har forståelse for at de som eventuelt vil overta, må kunne forvente at de en og annen gang kan være den som henter i barnehage, lager middag og tar del i familiære oppgaver, tilstrekkelig for at deres barn skal kunne oppleve en tilstedeværende forelder.

Vi har vært gjennom noen år hvor det har vært gjort diverse kartleggingsundersøkelser på tidsbruk for å se om fastlegene gjør noe som er unødvendig.

Det kan fremstå som at det har manglet en grunnleggende matematisk forståelse. Når Jonas Gahr Støre før valget sa at tilskuddet må økes, kan det virke som han tar et vesentlig poeng.

Før fastlegeordningen ble etablert hadde allmennleger som leverte tjenester til offentlig pris, et driftstilskudd til dekning av faste kostnader. Dette ble omgjort til at en skulle få tilsvarende dekning dersom en fastlege hadde 1500 pasienter på sin liste.

I realiteten må en nok ha over 1800 pasienter på listen om dette skal kunne balansere for driftskostnadene i de fleste praksiser, men et sted under 1000 pasienter for å ha et liv som nærmer seg mer normale arbeidsdager.

Det underlige er at tilskudd til fastlegepraksiser ligger langt under hva som er tilfelle for andre medisinske spesialiteter.

Det er vesentlige forskjeller når en sammenlikner fastlegeordningen med allmennleger som drev med driftstilskudd før fastlegeordningen. Oppgaveoverføringen har blitt større. Kostnader og tidsforbruk relatert til ansvarlig drift har økt i takt med dette.

Jeg er takknemlig for alle fine møter med mine pasienter og for godt samarbeid med andre instanser. Vi tilstreber å være tilstrekkelig i vår tjeneste i den grad vi kan klare å nå rundt.

Vi trenger ikke flere kartlegginger av hva vi holder på med. Vi trenger at det gis økonomiske rammer tilstrekkelig for at noen vil overta og ha en arbeidshverdag med færre pasienter på listen og noe som likner et liv ved siden av jobben.

Håper etter hvert å møte færre utslitte ansvarsfulle kollegaer som gråter over tilværelsen.