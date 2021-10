Vy overvurderer hvor flinke vi er til å legge puslespill

Takk for svar Vy, men jeg lurer fortsatt på om kapasiteten på togene utnyttes godt nok.

«Ingen steder opplyses det om at toget ikke er fullt, og at det venter et sete på deg, bare du kommer deg til Voss», skriver Anne Kristin Kayser Eitungjerde i sitt svar til Vy.

Anne Kristin Kayser Eitungjerde Togreisende

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fjellkameraten og jeg var virkelig fornøyde da vi fikk svar fra Vy i BT. Ikke bare svarte de kjapt, men Vy bekreftet at det var grunn til å undre seg over den manglende sammenhengen mellom «utsolgt» og svært mange ledige seter til og fra Geilo.

Det hele skyldtes en feil i salgssystemet den helgen. Beklagelig, syntes både Vy og vi, men sånt skjer.

Entusiasmen over medholdet bleknet litt da vi prøvde å forstå det Vy skrev om hva «utsolgt» betyr på mer normale dager. Altså når salgssystemet er intakt.

«Jeg har kommet til at Vy ganske sikkert overvurderer både lokalkunnskapen og hvor mye tid folk vanligvis har», skriver Anne Kristin Kayser Eitungjerde.

Med vår beste vilje klarte vi ikke lese Vy på annen måte enn dette:

«Utsolgt» betyr at det ikke finnes seter du kan sitte i hele veien til f.eks. Oslo. Et sete som er opptatt mellom Bergen og Voss, tilbys ikke andre som reiser fra Bergen, selv om det står tomt etter Voss – og det til og med finnes ledig plass på toget mellom Bergen og Voss.

Det må da bli en del ledige seter av sånt?

Ja, Vy pekte selv i svaret til oss på at «utsolgt» ikke betyr fullt, men bare at du må flytte på deg underveis. (Her begynte jeg å få bilder i hodet av stolleken ved 19 stopp på Bergensbanen)

Etter litt grubling fant vi ut at vi nok en gang må melde til både Vy og de som ellers skulle være interesserte, at vi i mangel av noe bedre gjerne tar det setet fra Voss, vi. Det har jeg de siste dagene fått inntrykk av at mange andre vil også.

Det er bare den haken at setet er umulig å oppdrive – for toget er «utsolgt». Ingen steder opplyses det om at toget ikke er fullt, og at det venter et sete på deg, bare du kommer deg til Voss. Og heller ikke at det er ledig til Voss på samme toget.

Vy sier at vi – unge og gamle, norske og utenlandske – selv skal pusle sammen en togbillett, uten å få opplyst at det er mulig, og innenfor et uendelig antall mulige kombinasjoner mellom de 19 stasjonene – som kanskje har sete ledig.

Jeg har kommet til at Vy ganske sikkert overvurderer både lokalkunnskapen, hvor mye tid folk vanligvis har, og ikke minst pusleferdighetene hos publikum – forutsatt at de har fått vite at toget ikke er fullt. Skal jeg tippe, så sier folket mer enn gjerne ja til automatisk informasjon om ledig plass – og ja til at puslejobben foregår inni dataen.

Så jeg lurer fremdeles på, jeg, om kapasiteten på togene utnyttes godt nok. Og ikke minst lurer jeg på om pusling er en del av det Vy forventer vi er gode på når vi har lyst å kjøre tog.

Litt forslitt, men helt oppriktig: Håper det er jeg som er av sporet, Vy.