Bondeyrket må bli mer attraktivt

Det koster å holde liv i bygdene.

En inntektsutjevning for bønder må på plass. Ikke for bøndenes skyld, men for alle oss andre, skriver innsenderen.

Otilie Brubæk Stokseth 18. kandidat i Hordaland Senterparti

I Senterpartiet sier vi at vi vil «ta hele landet i bruk». Greit nok, tenker du, men hva betyr det?

La meg ta det viktigste først: Maten din. I fremtiden må vi – enten vi liker det eller ei – basere oss på at den produseres her.

Det er to viktige grunner til det: For det første er kortreist mat selvsagt mer miljøvennlig. For det andre er graden av selvforsyning avgjørende for matberedskapen. Men da blir neste spørsmål: Hvem vil gå løs på oppgaven, helt konkret? Altså, jobbe tre ganger så mye som alle andre og ende opp som minstepensjonist? Ikke det?

Vel, kanskje vi må snu noen steiner. Å være bonde bør ikke være forbeholdt selvoppofrende idealister. En inntektsutjevning for bønder må derfor på plass. Ikke for bøndenes skyld, men for alle oss andre.

De norske beredskapslagrene tilsvarer mat til 30.000 personer for tre dager. Det er ikke så veldig betryggende. Det beste vi kan gjøre, er derfor å sikre at vi har dimensjonerte beredskapslagre. På sett og vis har vi det allerede – i den lokale matproduksjonen. Men for at dette skal vare, må det være mer attraktivt å produsere mat.

Det trengs derfor en plan for økonomisk jamstilling mellom jordbruket og sammenliknbare næringer.

Selv om store områder av landet består av bratt og ulendt terreng, egner disse seg godt til beiting og kjøttproduksjon. Derfor bør både små og store gårdsbruk få vilkår som sikrer at jorden drives bærekraftig, og at dyrene har det bra. Norsk kvalitetskjøtt må bli konkurransedyktig, ikke utraderes med «klimaløsninger», slik som kjøttavgift.

Å holde bygdene i live har en kostnad. Men om alternativet synes økonomisk forlokkende, kan konsekvensene av bygdedød bli irreversible.

Det sies at man skal passe seg for å bli nostalgisk. Jeg er lite bekymret for at norske politikere er for nostalgiske. Jeg frykter langt mer for en overdreven teknologioptimisme, evig forelsket i det moderne fremskrittet.

For vi er ikke først og fremst forbrukere, vi er først og fremst mennesker med behov for mening og tilhørighet. Vi trives i levende lokalsamfunn hvor vi har en oppgave som skal fylles, og hvor vi føler oss hjemme.

Noen ting var faktisk bedre før: Vi var for eksempel bedre til å ta hele landet i bruk.