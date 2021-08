Rydd opp, Birger!

Jeg har fått Brann-hjerteinfarkt.

Branns styreleder Birger Grevstad jr., og hans kollegaer, må ta grep for å gjøre det mulig å tro på Brann igjen, skriver tidligere Brann-kaptein Arne Møller.

Arne Møller Brann-medlem, tidligere sportssjef og Brann-kaptein

Vel har mitt Brann-hjerte blir rystet før, men aldri har det blødd som nå. Jeg har fått Brann-hjerteinfarkt. Og med det har et fryktelig spørsmål dukket opp: «Er dette noe jeg trenger å ta del i?»

Jeg har spilt rundt 500 A-kamper for Brann – treningskamper og privatoppgjør inkludert. Tusenvis av timer har jeg brukt på treningsfeltet og senere i møte- og styrerom. Naturlig nok vil jeg at klubben fortsatt skal bety noe for meg. Helst mye. Og det er jeg ikke alene om.

Vi er flere tidligere spillere som i lang tid har vært bekymret. Noe har ikke bare skurret, noe har opplagt vært galt. Med det totale hjerteattakket i forrige uke, kom bekreftelsen på at klubben er fullstendig ute av kurs. Derfor håper jeg at Birger Grevstad og hans styrekolleger nå tar grep som gjør det mulig å tro på Brann igjen. I så måte blir de neste dagene og ukene svært avgjørende.

Ønsker vi en klubb som reflekterer et samfunn slik vi vil ha det, er det vi – bergensere – som må forme den, mener Arne Møller.

Så hvordan kan et Brann-hjertesår gro?

Dessverre, noen må ut. Det er bra at Grevstad sier at ingen er fredet – ikke engang han selv. Det er et bra perspektiv, selv om det kan virke som det ikke blir noen storopprydning.

Når det gjelder spillerne, bør det ikke være noen nåde. De som burde vite bedre må ta ansvaret, ikke bare for det de gjorde, men for det de ikke gjorde. Som tidligere Brann-kaptein, er det uforståelig at ingen «voksne» spillere sa nok er nok og satte en stopper for det som skjedde. Men den ryggraden er ikke der.

Nå er det ikke sånn at alt må være perfekt. Det var det heller ikke i Leicester City i gullåret 2016. Toppscorer Jamie Vardy måtte stå skolerett i media etter at han hadde kommet med rasistiske utbrudd mot en asiatisk mann i et kasino. En upassende tirade mot en dommer førte til at fotballforbundet ga ham suspensjon.

Tre unge spillere fikk dessuten sparken etter å ha deltatt i en rasistisk sex-film da laget var på avslutningstur til Thailand. Sånt får konsekvenser. «For sånn gjør vi det ikke her.»

Og da er vi over på ledelse og kulturbygging: «Hvordan vi gjør det her».

Som Brann-spiller ble Arne Møller cupmester i 1982, og spilte også cupfinalene i 1987 og 1988, som begge endte med tap. I 2018 ble han kåret til den 39. beste spilleren i BTs store kåring fra klubbens første 110 år.

Nå kan det sikkert diskuteres hvorvidt misjonen «Vi e’ Brann – Bergens stolthet» og visjonen «Gullet ska’ hem» er de rette ledesnorene for Brann. Men ledelsen har nå en gang valgt disse formuleringene. Spørsmålet er om de forplikter? I øyeblikket har vi mislyktes 100 prosent på begge punkter. Det bør få konsekvenser.

For det handler om hva Brann skal være. Ønsker vi en klubb som reflekterer et samfunn slik vi vil ha det, er det vi – bergensere – som må forme den. Til det trengs det kunnskap på flere hold, men aller mest: Brann-kompetanse.

Men hva er det?

Det begynner med en felles fotballforståelse. Kall det et «smartness-gen» som gjennom generasjoner har skilt Brann fra Fyllingen, Åsane og andre lokale lag. Et gen som også har gjort Brann mer fargerik enn andre norske klubber – tidvis også på banen. Dette genet har vært fraværende i mange år.

Vi må finne det igjen og få det tilbake i pensum (ellers fortsetter vi å kjøpe feil spillere og gi trenere håpløse arbeidsvilkår). Videre dreier Brann-kompetanse seg om å vite hvordan du håndterer livet som Brann-spiller, eller Brann-leder, i med- og motgang. Selv krisehåndtering er en del av utdannelsen.

Skal Brann ta seg ut av uføret, må klubben derfor tørre å benytte seg av kompetansen som allerede finnes blant medlemmene. Vi har fotball- og idrettsfaglig kunnskap nok til å utvikle et fyrtårn her på Vestlandet. Men det krever endring.

Selv vet jeg inderlig vel at «devil’s in the details» når kravene er høye. Det betyr fokus og beinhard jobbing. Likeså kjenner jeg den mentale brutaliteten du må ha for å nå langt. Dette er holdninger vi må klare å forene med smilet, glimtet, replikken, artisteriet, sangene – alt som lokket meg hit til landets mest spektakulære lag. Tenk om vi på toppen kunne utfordret de beste, også internasjonalt? Da kan vi begynne å snakke om stolthet.

Brann-styret har en krevende jobb foran seg. Lenge så det ut til å være på rett ball, men uttalelsene tirsdag skapte forvirring. Jeg håper at styret har gode grunner til å handle som de gjør, ellers likner dette mest et selvskudd. Hva skulle det være godt for?

Så inntil nye opplysninger skulle komme frem: Rydd opp, Birger. Du skal vite at du og styrekollegene dine ikke er alene. For vi er mange som ser et «annet» Brann og som ønsker å stille opp – gratis. Det kunne til og med vært god hjertemedisin.

Men først må noen ut.

