Klimasviket mot de unge gjør meg kvalm

Nå er jeg enda mer opprørt enn jeg var for fem år siden. Men mindre alene.

Arild Hermstad (MDG) synes det er trist at miljøpartier på begge sider forhandler bort miljøhensyn når det kommer til stykket.

Arild Hermstad Førstekandidat for MDG i Hordaland

BT har invitert listetoppene fra de største partiene i Hordaland til å skrive om det som provoserer dem mest. Svarene vil bli publisert frem mot valget 13. september.

For fem år siden tvang klimakrisen meg til å bli politiker. Jeg var sint og skuffet over den totale handlingslammelsen i Norge. Politikerne kunne gjort klimakrisen til aller, aller viktigste sak for å ta vare på tryggheten og friheten til dagens unge. I stedet valgte de å pumpe opp mer og mer olje.

Fem år etter har hele verden blitt kjent med klimastreikeren Greta Thunberg, og vi har opplevd rystende skogbranner, flommer og ekstremvær som dreper. Lederne for de største partiene sier at klimaendringene er vår tids største utfordring. Så alt er vel på stell?

Men Solberg, Støre og Vedum har det bare i kjeften. Sannheten er at de later som om Norge har en klimapolitikk, og sier at vi er på rett vei. I virkeligheten er de på fullstendig feil kurs, uten noen troverdig klimaplan. Som Greta Thunberg sier til verdens politiske ledere: Dere gjør ingenting for klimaet.

Greta Thunberg og en hel ungdomsgenerasjon har tatt et oppgjør med griske politikere. Det gjør Arild Hermstad mer optimistisk.

Nå er jeg enda mer opprørt enn jeg var for fem år siden. Men mindre alene. En hel ungdomsgenerasjon har tatt et oppgjør med griske politikere som bare er opptatt av kortsiktige velstandsøkninger på bekostning av fremtidens generasjoner.

Selv FNs generalsekretær António Guterres mener den siste klimarapporten må bli «dødsstøtet» for kull og fossile brensler. At stadig flere ser generasjonssviket og er tydelig på hva som må til, ja det gjør meg optimistisk.

Våre barn og unge skal ikke bære ansvaret for klimakrisen. Det er deres fremtid som står på spill, og de gruer seg til den, fordi Vedum, Solberg og Støre velger billig bensin, svære motorveier, gratis forurensning, oljeleting og materialistiske verdier foran en levelig klode.

Det viktigste for dem er å love mer og mer, evig mer penger og velferd til privilegerte og rike nordmenn, selv om det betyr at livsgrunnlaget vårt går fløyten.

Vedum, Støre og Solberg har det bare i kjeften, mener Arild Hermstad.

Å løse klimakrisen er et politisk ansvar, slik det er politikerne som må bekjempe koronapandemien. Men både Støre og Solberg går til valg på å dytte oss nærmere stupet. De velger å prioritere oljeleting og andre tiltak som skal gi rike nordmenn enda feitere lommebok, selv om det kommer til å ødelegge livsgrunnlaget for dem som er unge i dag.

Jeg syns det er trist at både Ap og Høyre har fått drahjelp fra partier på begge sider av den politiske skalaen som liker å kalle seg miljøpartier, men som forhandler bort miljøhensyn når det kommer til stykket.

Sannheten er at det finnes bare et miljøparti som er villig til å sette hensynet til miljøet først, og det er MDG. Heldigvis er det valg i år.