Verdens mest meningsløse kø

Den sittende regjeringen har gjennom åtte år vist at de ikke tar våre ungdommer på alvor.

Høyre-regjeringen har ikke bare sviktet våre ungdommer. De har også sviktet fellesskapet, skriver Marte Mjøs Persen (Ap).

Marte Mjøs Persen Førstekandidat til Stortinget for Arbeiderpartiet i Hordaland

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

BT har invitert listetoppene fra de største partiene i Hordaland til å skrive om det som provoserer dem mest. Svarene vil bli publisert frem mot valget 13. september.

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er ingen som liker følelsen av å bli plassert i en lang kø. Se så for deg at du uansett ikke får det du sto i kø for. Tiden var bortkastet, køen var meningsløs. Det er ingen som liker å oppleve det. Men allikevel er det slik vi behandler tusenvis av ungdommer som ønsker å ta en yrkesfaglig utdanning hvert år.

I fjor sto nærmere 28.800 elever i kø for å få læreplass. Tre av fire elever fikk oppfylt drømmen sin, men nesten 7000 elever er igjen uten en lærekontrakt med en bedrift. Sånn kan vi ikke ha det i Norge.

Unge mennesker med verden foran seg må sette livene sine på vent. Det er rett og slett blodig urettferdig at ungdommer som har valgt yrkesfag, skal stå med luen i hånden, uten læreplass, i påvente av å komme videre. Dette vil jeg kjempe dag og natt for å endre.

Høyre-regjeringen har ikke bare sviktet våre ungdommer når det kommer til lærlingplasser. De har også sviktet fellesskapet, og satt velferdsstaten under et sterkt press ved å gjøre for lite, for seint.

Les også Nå ringer alarmklokkene for mangel på fagarbeidere

I dag skriker nærings- og samfunnslivet i Norge etter fagarbeidere, og i fremtiden vil vi trenge enda flere. SSB anslår at vi 2035 kan mangle opptil 88.000 fagarbeidere. Nå haster det. Vi må tette hullene i utdanningssystemet vårt og skaffe flere sårt trengte fagarbeidere.

For å løse fagarbeidermangelen må vi ha flere tanker i hodet samtidig. Vi må blant annet, som elektriker Kristoffer Rye påpekte i BT for noen år siden, heve statusen til yrkesfaglig utdanning.

Arbeiderpartiet vil at alle ungdommer skal bli gitt muligheten til å lykkes, uavhengig om en går på studiespesialiserende eller yrkesfag.

Vi ønsker oss derfor en lærlinggaranti for alle kvalifiserte søkere. Slik skal alle få en reell mulighet til å fullføre videregående utdanning. Det tjener den enkelte på, og det tjener samfunnet på.

Les også Har fem i snitt, men må flytte for å få skoleplass

Vi skal sørge for at det i offentlige anbud stilles krav om lærlinger, faste ansettelser, fagarbeidere og ryddige lønns- og arbeidsvilkår. Og vi skal sørge for at grunnskolen skal danne et like godt grunnlag for lykkes på yrkesfag som på studiespesialiserende.

De unge skal få komme til et trygt og godt arbeidsliv. Da må vi jobbe for nettopp det, ikke drive og svekke det gjennom nulltimerskontrakter og innleie slik regjeringen gjør.

Køen for å få læreplass, er verdens mest meningsløse kø. Fjerner vi den køen, har vi også tatt et viktig steg på veien til å løse fagarbeiderkrisen.

Den sittende regjeringen har gjennom åtte år vist at de ikke tar våre ungdommer på alvor. Det provoserer kraftig, og det skal vi gjøre noe med ved høsten valg. Godt valg!