De glemte kvinnekampene

Flere viktige saker blir oversett, år etter år.

Innsenderen savner paroler som «nei til tvangsekteskap», «nei til kjønnslemlestelse» og «nei til negativ sosial kontroll». Her fra kvinnedagen i Bergen i 2018.

Martine Jordana Baarholm Nestleder i Bergen Frp, styremedlem i Vestland Frp

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

8. mars markerer den internasjonale kvinnedagen. Gatene i Bergen fylles av paroler og bannere med budskap som henger igjen på 50- og 60-tallet. Kvinnekampen handler ikke i dag bare om sekstimers arbeidsdag, økt kvotering på arbeidsplasser og gratis bind og tamponger.

Kvinnedagen skal være en dag der kvinner fra alle sider i politikken kan samles og feire, hedre og se på det kvinnene før oss har gjort. Ikke minst se fremover og ta dagens kvinnekamp.

«Vi må stå sammen for kvinners rettigheter rundt om i verden», skriver Martine Jordana Baarholm (Frp).

Til tross for dette er det flere viktige kvinnekamper som blir oversett. Jeg stiller meg undrende til hvor parolene om «nei til tvangsekteskap», «nei til kjønnslemlestelse» og «nei til negativ sosial kontroll» er. Årets paroler har ikke nevnt disse budskapene med et eneste ord.

Plan Norges TV-aksjon satte tema om tvangsekteskap på dagsordenen i 2021, likevel ser vi ikke en eneste parole i Norges nest største by som løfter dette tema. For noen år siden var jeg selv med på et møte i 8. mars og løftet disse temaene, men de ble ikke tatt med videre, for heller ikke da var dette på noen av parolene.

Les også Hun kom til Bergen med tung politibeskyttelse: – Jeg vil endre islam fra innsiden

Fremskrittspartiet har tatt kampen mot tvangsekteskap på alvor, dette ved blant annet å innføre en aldersgrense på 24 år for å hente ektefeller til Norge. Videre har Fremskrittspartiet fått på plass en styrking av kompetansen i hjelpeapparatene og gjort det vanskeligere å få familiegjenforening gjennom tvangsekteskap.

Vi må stå sammen for kvinners rettigheter rundt om i verden. For hvis ikke vi tar opp deres kamp, hvem gjør det da?