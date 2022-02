Putins mål er destabilisering

Nå gjentar historien seg.

Russland president Vladimir Putin har flere ganger omtalt Sovjetunionens fall som en tragedie. På bildet markerer han dagen (23. februar) til ære for forsvarerne av fedrelandet.

Terje Knutsen Førsteamanuensis, Institutt for sammenliknende politikk, UiB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Når Russland nå invaderer, så er dette en del av et kjent mønster. I 2008 gikk Russland til krig mot Georgia over fylkene Sør-Ossetia og Abkhasia, som hadde erklært sin uavhengighet.

Resultatet ble to «uavhengige» republikker under russisk beskyttelse, men ikke anerkjent av verdenssamfunnet. Nå gjentar historien seg. Russland har siden 1991 også stått med militære styrker i deler av republikken Moldova. Så hva ønsker Putin å oppnå med dette?

Terje Knutsen er ansatt ved Institutt for sammenliknende politikk ved UiB og forsker blant annet på demokrati og demokratisering i Øst-Europa.

Det korte svaret er destabilisering. Når Russland siden 1991 har sett at flere og flere østeuropeiske land og tidligere sovjetrepublikker er blitt medlemmer av både Nato og EU, blir dette sett på som en trussel fra russisk side.

Russland har ingen naturlige grenser, og har vært invadert av både vikinger, mongoler, franskmenn, tyskere og polakker. Historisk sett har mye av Russlands og Sovjetunionens politikk dreid seg om å lage buffersoner rundt det russiske kjerneområdet, for å sikre dette. Denne politikken var vellykket frem til Sovjetunionens fall i 1991.

Les også Følg BTs dekning av situasjonen i Ukraina

Putin har beskrevet fallet som den største geopolitiske katastrofen i det forrige århundre. Han ser ikke på de tidligere sovjetrepublikkene som legitime politiske stater. Ukrainas tilnærming til EU i 2014 ble derfor sett på som en trussel og en av årsakene til Russlands støtte til utbryterrepublikkene. Destabilisering av nabostatene fremmer Russlands interesser, slik Putin ser det.

Den største trusselen mot Putins regime ville vært et demokratisk konsolidert Ukraina med lav korrupsjon og en fungerende rettsstat. Heldigvis for han har Ukraina fremdeles en lang vei å gå på disse områdene.

Men ved å invadere, og anerkjenne utbryterrepublikkene som selvstendige stater, er mye oppnådd fra russisk side. Det garanterer at Ukraina i overskuelig fremtid vil holdes utenfor en tilnærming til både Nato og EU. Slik forsvares trusler mot den russiske staten og det russiske kjerneområdet. Og mot Putins regime.

Les også – Nå kan jeg aldri dra tilbake til min by Donetsk

Hva vil skje videre? Russland går nå til en full invasjon av Ukraina. Det kan bli en blodig affære med titusener av døde og skadede, og utløse en geriljavirksomhet slik russerne opplevde i Afghanistan og amerikanerne i Irak. I tillegg vil det utløse omfattende sanksjoner der Russland blant annet kan bli utestengt fra det internasjonale banksystemet.

Men Russland har opplevd sanksjoner siden 2014, og har økt sin uavhengighet fra det internasjonale samfunnet. I tillegg har Russland og Kina funnet sammen i et omfattende økonomisk og militært samarbeid. Det gjør Russland mer immun mot ytterligere sanksjoner.

EU er avhengig av russisk energi. Det gjør at sanksjoner på dette området vil gjøre vondt. Gjennom militære trusler og en invasjon der målet er å sette inn et russiskvennlig regime har Putin allerede oppnådd mye av det han vil. For nå. EU trenger å bli mindre avhengig av russisk energi. Nå er det krig.