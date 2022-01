Det blir stadig mindre natur å telle

Natalia Golis (MDG) har en rekke krav om naturvern til regjeringen.

Det hjelper lite å telle med den ene hånden og bygge ned med den andre.

Natalia Golis Gruppeleder for MDG i Vestland fylkesting

I et debattinnlegg 11. januar skriver statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap), varmt om naturens betydning, og går inn for et naturregnskap.

Det er en god start. Et naturregnskap er ganske enkelt en kartlegging av verdien i den norske naturen, fra hvordan myrer binder CO₂ og bremser flom, til friluftsverdier og artsmangfold.

Det er helt avgjørende å vite hvor mye vi har, enten vi skal kutte klimagassutslipp eller beskytte urørt natur for å hindre fremtidens klima- og naturkrise.

Lokalt jobber vi i MDG med å gjøre noe liknende i Vestland, og det hadde vært nyttig for oss med et nasjonalt naturregnskap i jobben vår med å beskytte naturen lokalt.

Men det hjelper lite å telle med den ene hånden og bygge ned med den andre.

Så når regjeringen nå går inn for et naturregnskap, forventer vi at de også bruker det til å ta vare på naturen.

Det må bety at de:

Lar vernede vassdrag forbli vernede

Bevarer kritisk viktige myrområder

Unngår storstilt hyttebygging i urørt natur

Stanser gigantiske motorveiutbygginger over hele landet

Beholder streng strandsonevern

Å telle naturverdier er en god start, men slik regjeringen holder på nå, blir det stadig mindre å telle.