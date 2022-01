Bergen tar kampen mot muslimhatet

Målet er å være en trygg og inkluderende by for alle, og en rasismefri sone.

I 2019 slo bergensere ring rundt Bergen moské i Jekteviken. Nå har bystyret vedtatt en egen handlingsplan for å bekjempe hets mot muslimer.

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Eline Haakestad Byråd for kultur, mangfold og likestilling (MDG)

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hun er 20 år og skal bare hjem etter å ha vært innom skolen for å hente noen bøker.

Så kommer ordene: «Du har ingenting å gjøre i dette landet». Sammen med «jævla muslim» var dette bare en av mange ondsinnede kommentarene Zahraa Sahib fikk slengt etter seg på åpen gate, en helg i desember.

Det skal ikke skje, men det skjer – og det skjedde i Bergen.

Rett over nyttår ble drosjesjåføren Sajjad Younas valgt som styreleder for Bergen moské. Det skulle være en gladsak for trossamfunnet, men i kommentarfeltet rant det inn med hat og hets. Kommentarer skapt for å såre, for å skremme, og for å støte folk vekk.

Det skal ikke skje, men det skjer – og det skjedde i Bergen.

Byråd for kultur, mangfold og likestilling Eline Haakestad og byrådsleder Roger Valhammer.

Muslimer er mer utsatt enn andre religiøse minoriteter for diskriminering, negative fordommer og hatkriminalitet. De opplever mer diskriminering på boligmarkedet og i arbeidslivet, i tillegg til å være overrepresentert som ofre for hatkriminalitet i Norge.

Å fordømme rasisme er viktig. Men skal vi bekjempe rasisme, trenger vi aktiv, antirasistisk politikk som utfordrer strukturene som skaper hat, fordommer og som i verste fall avler vold.

Derfor har byrådet lagt frem byens første handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Målet er at Bergen skal være en trygg og inkluderende by for alle, og en rasismefri sone. Det forplikter.

Muslimer er mer utsatt enn andre religiøse minoriteter for diskriminering og hets. Bildet viser fjorårets Id-feiring på fotballbanen på Møhlenpris.

Nå har bystyret vedtatt planen, og fremover skal vi blant annet jobbe sammen med miljøene som er særlig utsatt for diskriminering, styrke forebyggingsarbeidet og oppfølgingen av hatkriminalitet i samarbeid med politiet og skape holdningsendringer i befolkningen.

Vi skal jobbe forebyggende, for eksempel ved å legge til rette for åpne dager i moskeene, slik at barn og unge i bergensskolen kan få en bedre forståelse for muslimer og islam, og styrke den flerkulturelle kompetansen i kommunen. Vi skal sørge for at de som opplever diskriminering, får hjelp, ved å gi støtte til Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken, et lavterskel rettshjelpstiltak som tilbyr gratis juridisk rådgivning og bistand i rasisme- og diskrimineringssaker.

Den nye planen mot muslimhat er et viktig steg på veien mot å bli en tryggere og bedre by for alle. Med et blikk for strukturene som fører frem til rasisme, vold og hat, skal vi gjøre det enklere å være antirasist og vanskeligere å være rasist.

Les også Sammen kan vi ta knekken på rasisme

La oss bergensere være folk som sier fra eller griper inn når vi ser noe rasistisk, skriver byråd Eline Haakestad og byrådsleder Roger Valhammer.

Samtidig må vi ikke glemme de viktige enkelthandlingene. Det vi alle kan gjøre allerede nå, i hverdagen vår. For å få en slutt på rasismen, må vi ta kampen sammen. Vi vet godt at de som slenger fra seg slike kommentarer eller skriver oppgulp i kommentarfeltet, ikke er representative for bergensere flest.

Hetsen mot Bergen moské ble postet synlig foran alle. Det er ikke alltid det er slik. Zahraa turte å fortelle om hetsen som rammet henne på gaten, men vi vet at mange liknende hendelser skjer hele tiden, uten konsekvenser for dem som sprer hatet.

La oss være folk som sier fra eller griper inn når vi ser noe rasistisk, hvis vi ser at noen plages, eller at noen gjør livet vondt og vanskelig for andre, enten det er på gaten eller på Facebook. Stå opp mot rasisme selv om det ikke rammer deg selv. For rasismen gror når ingen står opp mot den. Så vær forskjellen. Si fra. Grip inn. Det betyr noe.