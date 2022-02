Bergen tar kampen mot muslimhatet – med en hånd på ryggen

Byrådspartiene sier og skriver mye bra om Bergen som en trygg og inkluderende by, men stemmer ned forslag som vil bidra til det.

Byrådet går ikke langt nok i kampen mot diskriminering, mener Eira Vilde Martinsen Garrido (SV).

Eira Vilde Martinsen Garrido Bystyremedlem fra SV

I BT 26. januar skriver byrådsleder Roger Valhammer og byråd for kultur, mangfold og likestilling Eline Haakestad om bystyrets behandling og vedtak i handlingsplanen mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Både denne saken og handlingsplanen mot radikalisering, voldelig ekstremisme og hatkriminalitet ville fått flere og kraftigere tiltak dersom byrådspartiene hadde stemt for SVs forslag i saken.

En mangel i den vedtatte handlingsplanen er fokus på skole. Blant annet stemte byrådspartiene mot at kommunens team Skyfritt, som er et veilednings- og innsatsteam blant annet mot mobbing, skal få kompetanseheving i rasisme og rasistisk motivert mobbing, selv om vi vet at skolen er den arenaen hvor barn og unge blir mest utsatt for rasistisk motivert mobbing og trakassering.

Skolebesøkene i moskeene i Bergen har vist seg å være en stor suksess, men ansatte etterspør mer praktisk støtte. Derfor har SV tatt Bergen Moské på alvor når tilbakemeldingen er at skolebesøkene er en belastning både på deltidsansatte imamer og frivillige. SV mener at kommunen må bistå moskeen slik at de kan ha skolebesøk uten at det går utover vanlig drift. Dette var et annet forslag som byrådspartiene stemte ned.

I arbeidet med diskriminering i arbeidslivet, og sett i lys av funnene i rapporten om strukturell rasisme i Bergen, kom det frem at mange nettopp opplevde diskriminering i arbeidslivet. SV ba derfor om en egen sak om hvordan alle kommunens ansatte skal kurses i å gjenkjenne og motvirke rasisme i sitt eget arbeid, og på egen arbeidsplass. Dette forslaget fikk heller ikke støtte fra Ap, MDG, V eller KrF.

Vi er enig i at å fordømme rasisme er viktig. Vi er derfor veldig glade for at SV fikk flertall for at Bergen skal være en antirasistisk sone. Det holder ikke å være imot rasisme. Vi må være aktive antirasister. Da er det veldig synd at byrådet, Ap, MDG, V og KrF, vil ta kampen mot rasisme med en arm på ryggen.