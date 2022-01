Russland – helt eller skurk?

Den norske dobbeltmoralen legges merke til i øst og forverrer situasjonen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg (fra h.), Russlands viseutenriksminister Aleksander Grusjko og Russlands viseforsvarsminister Aleksander Fomin møttes til samtaler om situasjonen i Ukraina i Brussel 12. januar.

Torbjørn Monsen Rødt Bergen

I norsk ordskifte blir Russland ofte forstått på en av to måter: Landet er enten den store helten som står opp mot Vesten, eller den store skurken som truer verdens fred og sikkerhet. Begge disse måtene å forstå vår nabo i øst på gjør Russland til noe essensielt annet, og gjør det vanskeligere for oss å forstå hvordan verden ser ut fra deres perspektiv.

I BT 14. januar ser det ut til at Morten Myksvoll har havnet i leir nr. 2 og presenterer et Russland som vil oss vondt. «Ønsker russerne krig?» spør Eduard Kolmonovskij i sin sovjetiske klassiker fra 1961, og det ser ut til at vi i Norge stiller oss det spørsmålet i dag. Slik jeg forstår Russland, må svaret på spørsmålet være nei, men de har sikkerhetsinteresser de ønsker å ivareta.

Ser man situasjonen i og rundt Maidan-opprøret med sitt østlige øye, vil man legge merke til ting man ikke ser så lett med det vestlige. Man vil se hauker fra amerikansk toppolitikk som presser aggressivt på i Kiev for å få ukrainerne til å velge Vesten, og ikke bare det, men på en måte hvor de samtidig velger vekk sitt broderfolk i Russland. Samtidig tilbyr de våpen, som også selges til Ukraina etter kuppet i 2014.

Man vil se rasende opprørere som styrter en vennligsinnet (og korrupt) president, som så skiftes ut med en vestlig politiker med tydelig ståsted i Kiev, langt unna Øst-Ukraina, hvor man generelt er mer vennlig innstilte til Russland. Blant disse opprørerne finnes høyreekstreme tendenser inspirert av nasjonalisten Stepan Bandera. Man ser en svært urovekkende situasjon i det man regner som et kjerneområde, og agerer.

Krim blir annektert, i strid med folkeretten og under omstendigheter som må anses som ekstraordinære. Som et lite og utadrettet land er ikke dette noe Norge kan godta, men samtidig ser det ut til at våre folkevalgte har et selektivt forhold til folkeretten.

På spørsmål angående utleveringen av Assange svarer utenriksminister Huitfeldt at hun forventer at USA og Storbritannia vil overholde sine menneskerettighetsforpliktelser ... Hvorfor det?

Den norske dobbeltmoralen legges merke til i øst, og det styrker russernes mistanker om Norge som Natos nordlige flanke, og om folkeretten som et dokument som Vesten tyr til når det passer seg sånn. Nato-leder Stoltenberg forverrer situasjonen når han sier at han vil hjelpe Ukraina inn i Nato, samtidig som han hykler på hjemmebane om viktigheten av en dialog han bidrar til å forkludre.

Forutsigbart nok trekker Myksvoll frem Georgia (2008) for å styrke sin versjon av et ondsinnet Russland. Dette var en brutal affære, men det var altså president Sakaasjvili som beordret ild mot russiske styrker. Russland var tvunget til å reagere, og et stort sett samlet norsk pressekorps hadde monokkel på da de betraktet episoden.

Episoder som dette bidrar til ytterligere å svekke tilliten mellom øst og vest. Russerne er delaktige, for all del, men de er ikke den eneste stridende part. Hvis krig faktisk er politikk videreført med andre midler, bør vi forsterke den delen av forsvarspolitikken som handler om beroligelse. Dette handler ikke bare om beroligelse overfor russerne, men også overfor oss selv.

En sint og redd befolkning vil gjøre det lettere å hisse til krig og vanskeligere å ty til dialog og avspenning. Jeg må be kommentatorer som Myksvoll om å pusse sitt østlige brilleglass, eventuelt å avstå fra å lese historie med monokkel.