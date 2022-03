Er Vestland norgesmester i omkamper?

Nå må Vestland kjenne sin besøkelsestid og få spadene i jorden. Agder og Rogaland får det til.

Innsenderen er skuffet over at Vestland Ap ønsker omkamp om trasévalg for Hordfast. Bro over Bjørnafjorden er en viktig del av den planlagte midtre trasé.

Knut Maubach Medlem i Arbeiderpartiet

Jeg er medlem i Ap og utrolig skuffet over forslaget til enda en ny omkamp om Hordfast. Dette flotte broprosjektet som skal knytte Sunnhordland og nabofylkene i sør tettere til Bergen og Vestland, er av enorm stor betydning for Norges nest største by og industri- og samfunnsutviklingen i Vestland.

I Norge er kun 3,5 prosent av arealet vårt jordbruksland, og et broprosjekt spiser ingen verdifull matjord!

Det grønne skiftet med stor satsing på havvind, lagring av CO₂ og hydrogenproduksjon er bærebjelkene i Norges industrisatsing i årene som kommer. Jeg regner med at ambisjonene for Vestland er minst like store som i nabofylkene. Tunge industrimiljøer på Stord, Sunnhordland, Øygarden og Hanøytangen på Askøy må knyttes tettere sammen.

Knut Maubach mener det skjer ubegripelig lite med samferdselsprosjektene rundt Norges nest største by.

Det er også viktig å koble seg opp mot kompetansemiljøene i Rogaland, og da haster det med å få i gang Hordfast. Kampen om kvalifisert arbeidskraft blir en nøkkelfaktor i det grønne skiftet, og da er det kjempeviktig at tilfanget kan komme fra et større område.

I Agder og Rogaland kjører de på med massiv satsing på bedre fremkommelighet med nye motorveier og tilpasset infrastruktur. Rogfast, 24 kilometer undersjøisk tunnel under Boknfjorden, er godt i gang.

Vi sliter fortsatt enormt med et veinett og en fremkommelighet som for lengst er utdatert. Fremdeles har vi E39 fra Os til Bergen gjennom Søfteland og videre opp gjennom Vallaheiene og gjennom Nesttun. Heldigvis åpnes ny E39 i oktober. De gamle Grimesvingene skaper lange køer når to lastebiler møtest i de trangeste svingene. E39 fra Vågsbotn til Nordhordlandsbrua er livsfarlig for folkene som bor der. Ringvei øst i ny trase frem til Nordhordlandsbrua er også sterkt ønsket.

Hvorfor skjer det så ubegripelig lite med samferdselsprosjektene rundt Norges nest største by?

Visjonen om fergefri ferdsel mellom Bergen og Stavanger og en kjøretid på rundt to timer kan nå bli en snarlig realitet. Dette gir Vestlandet et stort fremtidspotensial. Med nye omkamper og stor usikkerhet for regionen tar Arbeiderpartiet på seg et stort ansvar for industriutviklingen i fylket.

Nå må Vestland kjenne sin besøkelsestid og få spadene i jorden!

Agder og Rogaland får det til!