Feilaktig påstand om FNB

Vi ser ikke på vern av Bryggen som en bompengesak.

Cesilie Tveit (FNB) mener vi må finne en løsning for Bybanen som ikke ødelegger Bryggen.

Cesilie Tveit Gruppeleder for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Bergen bystyre

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Først undrer det meg at BT-kommentator Gerd Margrete Tjeldflåt, på en respektløs måte, ikke evner å bruke riktig navn på det tredje største partiet i Bergen bystyre.

Det andre som undrer meg, er hvorfor det var viktig for kommentatoren å henge ut FNB i forbindelse med Bybanen over Bryggen. En sak jeg heller ville rettet mot flere andre partier som faktisk har gått til valg og lovet velgerne sine at Bybanen aldri skal gå over Bryggen, for så å snu etter valget. Det er noe jeg vil kalle respektløst og valgløgn ovenfor velgerne.

Les også Kommentaren hun svarer på: Bompengepartiet skulle kutte bompengar. Men for Bryggen vil dei ofre si viktigaste sak.

FNB har vært tydelig på at vi ønsker å lytte til hva bergensere mener om bybane over Bryggen. Vi har derfor fremmet forslag i bystyret om en folkeavstemning om bybane over Bryggen. Så får vi vente å se om flere partier enn oss har tillit til bergenserne og lytter til dem.

En veldig feilaktig påstand om at FNB neste måned skal være med på et vedtak som holder oppe bompenger i Bergen i overskuelig fremtid, er jo absurd. At vi ikke får flertall for å kutte bompenger og fjerne bomstasjoner, er det ikke noe annet å svare på enn å jobbe videre for den urettferdige belastningen bilister må ta for å finansiere viktige fellesgoder, som kollektivtransport.

Cesilie Tveit mener det er uforståelig å sette bybane over Bryggen opp mot «bybane eller ikke».

For FNB er det viktig å ikke ødelegge vår kulturarv og nasjonalskatt, så vern av Bryggen ser vi ikke på som en bompengesak. Vi må ikke glemme at bystyret i Bergen skal vurdere reguleringsplaner, og det er det vi forholder oss til i denne omgang. Vi ønsker velkommen en brygge som kan bli et lukrativt byrom for bergensere, ikke en transportkorridor.

Når det påstås at en tunnelløsning muligens vil koste 2,2 milliarder mer enn en dagløsning, vil jeg bare minne om at et av hovedproblemene er at traseene ikke er utredet tilstrekkelig og raffinert til samme nivå og derfor ikke kan sammenliknes. Sammenliknbarhet var en entydig forutsetning som ble bestilt fra politisk hold.

Ifølge Riksantikvaren forutsettes det at tunnelalternativet er et reelt alternativ til dagalternativet, og Riksantikvaren vil vurdere det som svært positivt at planområdet blir utvidet til å gjelde tunnelalternativ for Bybanen fra Bergen sentrum til Åsane.

4. september demonstrerte FNB med hest og kjerre over Bryggen for å vise at bilen er kommet for å bli og mot at Bybanen skal gå over Bryggen.

For meg er det uforståelig å sette bybane over Bryggen opp mot «bybane eller ikke». Vi må evne å skille dette! Som skribenten selv skriver, er det flertall for å bygge bybane til Åsane. Ergo må vi også respektere flertallet mot en dagløsning og finne en løsning som ikke ødelegger Bryggen.

FNB stemmer ikke for en fortsatt bompengeinnkreving og ser nå at staten signaliserer en 70 prosents finansiering. Dette lover godt i kampen mot bompenger og viser at vårt engasjement og vår kamp mot bompenger gir resultater. Bidragsandelen til byvekstavtalen gikk fra 50 til 66 prosent og nå signaliseres det en 70 prosents finansiering.

At FNB nå skal skifte navn, er gjerne et tilsvar for å unngå å bli feilvurdert som et ensaksparti, spesielt til dem som gjerne ikke kjenner oss godt nok eller som ikke har lest programmet vårt.