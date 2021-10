De gir blaffen i kundene

Sentrumsbutikker sliter, salget stuper. Men hva da med de kundene som fortsatt er her?

Innsenderen mener de ansatte gir elendig service i mange av butikkene i Bergen sentrum.

Nettkjøp oppleves positivt. Ordet «positivt» er et ord som er relativt til noe annet. Det er «positivt» å handle på nett i forhold til noe som er negativt. For opplevelsene i sentrumsbutikkene er gjennomgående negative.

Butikkpersonalet står ofte bak disken – i kassen. Jeg tenker ikke på dem som har som jobb å sitte i kassen det meste av dagen. Jeg tenker på alle de ansatte i mindre, selvstendige butikker der personalet står og henger, ser inn i telefonen, snakker med hverandre eller stirrer stivt inn i en dataskjerm. De leser meldinger eller avis. De skriver meldinger. Snapper.

Hvor har det blitt av den aktive, smilende selgeren? undrer sentrumskunde Øyvind Simonsen seg over.

Når jeg kommer inn i en slik butikk, ser personalet knapt at jeg er kommet inn i butikken. Intet «hei». De fortsetter med sitt. Når jeg spør om de har en aktuell vare, blir retningen pekt ut. Intet mer. Personalet rører seg ikke. Ingen hjelp. Ingen salgsaktivitet. Kun passiv stirring – på meg eller på en skjerm.

Smiler de? NEI.

Oppsøker de meg med et smil i øynene, forekommende, serviceinnstilte? NEI.

Er de selgere? NEI.

I noen butikker fremstår ansatte så sure, så lenge, så ofte, at jeg blir deprimert av å gå inn i butikken. Jeg går ikke inn i butikken.

Italieneren Fabio Russo fra Delicatessen på Galleriet trekkes frem som et hederlig unntak fra regelen om sure selgere.

«Buon giorno» hørte jeg her en dag. Mannen i butikken snudde raskt på hodet til tross for at han ekspederte en kunde. Han smilte. Han småsnakket videre med kunden. Han avsluttet på en pen måte. Deretter kom han til meg, et nytt «buon giorno», spurte hva jeg ønsket – hva han kunne hjelpe meg med.

Han er selger.

Han er positiv.

Han kan smile.

Han er italiensk.

De butikkeiere som ikke har denne typen mennesker ansatt, overlater butikken til negativitet – og til nettet.