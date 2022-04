Gratis parkering er dårlig bypolitikk

Mindre biltrafikk er til det beste for innbyggerne, dyrene, luften, naturen og klima. Og kanskje også for Trym Aafløy.

«Vi trenger likebehandling av sentrum og kjøpesentrene», skriver Mona Høgli i dette svaret til Trym Aafløy.

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

Trym Aafløy gjør seg høy og mørk i BT 30. mars og fillerister alt som smaker av god bypolitikk. Gratis parkering og ingen bompenger er hans oppskrift på et godt byliv.

Det gjør han samtidig som det i disse dager rapporteres om helseskadelig luft, køer i stampe på veiene, stappfulle parkeringshus i sentrum og utfordringer med å få bergenserne over på byens busser og bybaner.

Landtransport står i dag for over halvparten av klimagassutslippene i Bergen. Rekordmange bergensere parkerer i byens parkeringskjellere og på kjøpesentre, rett og slett fordi det tidvis er nærmest billigere å ta bilen enn å velge kollektivt.

Derfor er parkeringsavgift på kjøpesentre så genialt.

BT intervjuet en besøkende på Lagunen som sa at med parkeringsavgift ville hun valgt å handle på nærbutikken. Så flott! Vi trenger liv i små og store lokalsamfunn, vi trenger at folk handler nært der de bor. Vi trenger likebehandling av sentrum og kjøpesentrene.

Aafløy mener det er et gufs fra fortiden når det tas til orde for betaling for parkering ved handlesentrene. Tvert imot – det er gratis parkering som er et gufs fra fortiden.

Bergen er blitt bygget på bilens premisser, nå trenger vi et krafttak for å endre retning. Det er helt innlysende at det trengs både avgifter, insentiver og tiltak for å sørge for at bergenserne kommer seg over på buss, bybane, sykkel og gange.

Aafløy skriver også at «Byutviklingsbyrådens personlige oppfatning av hva som er en god by, kolliderer massivt med den alminnelige folkemeningen om det samme.»

Jeg lurer på hvordan Aafløy har belegg for å påstå at det store flertallet av bergensere ikke ønsker god byluft, færre biler, trygge veier, lekeplasser, grønne lunger og god kollektivdekning, men heller vil ha fri flyt av biler?

Hans tilnærming til problemstillingen er at siden mange biler nå er elektriske, så skal vi være fornøyde. Men også elbiler fører til mer svevestøv og mikroplast, lager støy og tar opp plass i trange gater.

Vi må kort og godt få færre biler i gatene. Da blir det god plass til de som av ulike grunner må kjøre bil, og bedre plass og triveligere byliv til de myke trafikantene.

Det må også bli langt gunstigere å velge å reise kollektivt. MDG vil redusere kollektivprisene slik at det alltid skal lønne seg å reise kollektivt. Mer bildeling gjør det mulig for folk å droppe å eie egen bil, og frigjør plass til gangareal, flere lekeplasser og parker.

Trym Aafløy og undertegnede er kolleger både i bystyret og i fylkestinget. Det kan virke som om det går automatikk hos ham, og en del andre fra høyresiden, i å protestere når det kommer forslag om utprøving av nye tiltak for å takle lokale miljøproblemer slik at byen vår blir bedre å bo i.

Nå er det trafikken vi må prøve å påvirke, og mindre biltrafikk er til det beste for innbyggerne, dyrene, luften, naturen og klima. Og kanskje også for Trym Aafløy.