Det er vondt å oppleve døden der livet startar

Ein skal ikkje trenge å sitte side om side med nybakte mødrer når ein sjølv skal prate om trauma etter dødfødsel.

For tre år sidan låg Lina Kristine Tennefoss Vatshelle på ei fødestove og høyrde nyfødde born skrike i naboromma, medan ho sjølv opplevde å miste sitt barn. Her er ho med yngstedottera Vårin.

Lina Kristine Tennefoss Vatshelle Bjørnafjorden

No er det tre år sidan vi var på ultralyd og fekk beskjeden om at barnet i magen var for sjuk til å overleve. Tre år sidan eg vart innlagd på ei fødeavdeling på Kvinneklinikken (KK) for å føde eit barn utan livet framfor seg. Tre år sidan eg låg på ei fødestove og høyrde nyfødde born trekke pusten og skrike for fyrste gong i naboromma, mens eg sjølv opplevde å miste mitt barn.

Det skal ikkje mykje fantasi til for å førestille seg at det er vondt å oppleve døden på ei sjukehusavdeling der dei fleste opplever at livet startar. Å gå gjennom korridorar fulle av struttande magar, pastellfarga heliumballongar og stolte familiar som triller rundt på ei korg med familiens siste tilskot, før ein sjølv reiser tomhendt heim og pakkar vekk babykle og utstyr.

Etter at ho mista sonen, har Vatshelle fått døtrene Borgny og Vårin.

Sidan den gong har eg sjølv født to lys levande born, og det er med ekstremt blanda kjensler at eg har gått gjennom korridorane på KK med min eigen struttande mage. Sorga og minna er ikkje langt borte når ein i det eine augneblikket går forbi ein nybakt familie og i det neste ei kvinne oppløyst i tårer. Kanskje ho har fått beskjeden vi sjølv fekk for tre år sidan?

Eg har ikkje lenger tal på timar, dagar og netter eg sjølv har vore pasient på KK. Eg har heller ikkje tal på alle gongene legar, jordmødrer og sjukepleiarar har lova meg at alt skal bli betre med ein gong dei kjem inn Glassblokkene. Då skal dei som av forskjellige årsaker treng skjerming, få nettopp det, anten det er i forbindelse med abortar, dødfødslar, assistert befruktning eller svangerskapsoppfølging.

Ein skal ikkje trenge å sitte side om side med kvinner og nyfødde som skal inn til ammerettleiing når ein sjølv skal inn for å prate om trauma etter ein dødfødsel.

Lina og mannen Olav med sonen Oskar, som ikkje var levedyktig.

5. april kunne ein lese i Bergens Tidende at loftsetasjen i «fødetårnet» i Glassblokkene er førstevalet for Palliativ avdeling når Haukeland har overtatt ansvaret for avdelinga (tidlegare Sunniva).

I saka kan ein lese at klinikkdirektør Albrechtsen i travle periodar vil kompensere med å sende barselkvinner heim tidlegare eller legge dei på gynekologisk avdeling saman med pasientar i alt anna ein lukkelege omstende. Nokre av dei med liknande erfaringar som meg.

«Med unntak av ein flott bygning og nydeleg utsikt, byrjar eg å miste trua på at ting blir betre etter innflytting», skriv Vatshelle om nybygget på Haukeland.

Kvinnehelse er stadig nedprioritert, og eksempel på det finn ein i hopetal på KK. Med unntak av ein flott bygning og nydeleg utsikt, byrjar eg å miste trua på at ting blir betre etter innflytting.

I 2019 uttalte direktør Eivind Hansen til BT at ordskiftet i større grad burde dreie seg om den andelen kvinner som er sjuke og som får sjuke born.

Som ein av desse sjuke kvinnene Hansen snakkar om, håper eg at han ikkje har gløymt orda sine frå 2019. Dei er viktige å ta med seg inn i 2023. I tillegg har eg eit ynskje om at ordskiftet ikkje berre dreier seg talet på rom og sengeplassar på ei barselavdeling, men også dei pasientane som i dag er på KK av andre årsaker. Mange vil verte råka av eit dårlegare tilbod.

Anna enn at eg har opplevd døden tett på andre sin lukke, har eg små føresetnader for å meine så mykje om kva ein palliativ pasient treng. Men det er med vantru eg les om Helse Bergens førsteval.

Den dagen eg sjølv treng smertelindring og helsehjelp mens eg ventar på ein uunngåeleg død, håper eg at eg ikkje treng å gjere det på toppen av eit «fødetårn» saman med nybakte familiar og rosa og blå heliumballongar.

