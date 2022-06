Skal vi være kulturhovedstad, må vi satse

Det er tid for å tenke stort og nasjonalt også i Bergen.

«Kunsten og kulturen trenger ikke motstand 24/7 for å kunne vokse», skriver Øyunn Viken.

Øyunn Viken Daglig leder, Kultur Vest

Kjære kulturredaktør Jens Kihl, takk for at du setter kulturarenautbygging på dagsordenen! Du lurer i BT 7. juni på om det er stormannsgalskap som styrer utviklingen. Svaret er kontant «nei», og deler av svaret gir du selv: «Dette handlar sjølvsagt om at Oslo har fått mykje, mykje meir enn Bergen til kultur i alle år. Det er på tide å jevne ut denne ubalansen».

Du etterlyser at «kloke hovud [skal] setje seg edrueleg ned og tenkje over kva Kultur-Bergen treng aller mest». Det arbeidet har allerede pågått i en årrekke og er godt dokumentert i kommunens egen kulturarenaplan.

Din egen anmelder etterlyser i forbindelse med BFOs Salome en fullscenisk oppsetning, noe hun helt riktig påpeker at det under Festspillene er umulig å få til siden kapasiteten er sprengt, og hun lengter etter Griegkvartalet. Det har aldri vært nasjonal finansiering av et kulturbygg i Bergen. At staten nå bes om å gå inn og finansiere et supplement til byens egenfinansiert storstue, er et rimelig krav, ikke minst for å ta igjen den store skjevheten mellom Oslo og Bergen.

Kulturkvartalet Verftet vil gi tak over hodet for det frie feltet, men også skape muligheter for en innendørs arena med større kapasitet enn Griegsalen. I tillegg gir utbyggingen mer areal til atelier og studioer, og sikrer slik gode arbeidsmuligheter for kunstnere og arrangører. De to kulturkvartalene kan i tillegg dra fordel av samlokalisering med allerede eksisterende driftsorganisasjon og infrastruktur.

Det planlagte kulturkvartalet på Verftet får en grunnflate på 17.000 kvadratmeter og konsertsal med plass til 4000 publikummere.

DNS var i 1909 storslått og funksjonelt, noe det skal bli igjen, finansiert av staten. De har sammen med Det Vestnorske Teateret vist at de supplerer hverandre snarere enn å konkurrere om publikum. Byen blir rikere med to institusjonsteater i sentrum, og med mindre scener vil de kunne tilby et bredere, mer mangfoldig tilbud.

Det koker i kulturgryten, det er et misunnelsesverdig godt samarbeidsklima, og initiativene trenger plass til å vokse. Om vi også i fremtiden skal opprettholde vår identitet som Norges kulturhovedstad, må det satses. Det er tid for å tenke stort og nasjonalt også i Bergen, ikke smått og provinsielt.

Kunsten og kulturen trenger ikke motstand 24/7 for å kunne vokse. La oss heller legge til rette for gode veksthus og heie disse frem.