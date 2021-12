Blir Julian Assange utlevert og dømt, har pressefriheten tapt

Ville man våget å gi Nobels fredspris til en som avslører USAs hemmeligheter?

Under lysmarkeringen og toget i Oslo for fredsprisen 2021 var det plakater med støtte til den fengslede Wikileaks-sjefen, Julian Assange.

Paul Johannessen Bystyrerepresentant, MDG Bergen

Julian Assange har siden 2010 kjempet mot sin egen utlevering til USA hvor det venter ham en 18-punkts anklagelse for spionasje. Skulle det skje, bør vi alle stille spørsmål ved hvor fri og uavhengig pressen egentlig kan sies å være.

Norge feiret pressefrihet med stolthet under årets utdeling av Nobels fredspris til nettopp to journalister for deres kamp for ytringsfriheten. Årets prismottakere er verdige vinnere og fortjener verdsettelsen for sitt arbeid for pressefrihet i Russland og Filippinene. Men for Assange og Wikileaks, som avslører hemmeligheter fra USA og Natos medlemsland, er tonen en annen.

De siste årene har vi sett flere store avsløringer om skattejuks og skjulte formuer takket være International Consortium of Investigative Journalists. Panama- og Pandorapapirene har vært helt avgjørende i arbeidet mot skattejuks, og har blant annet ført til den nye avtalen blant G20-landene om å skattlegge alle multinasjonale selskaper med minimum 15 prosent.

Konsekvensene bør ligge hos de som ble avslørt, og ikke de som avslørte. Den maltesiske journalisten Daphne Caruana koblet avsløringene i Panama-dokumentene til politikere i Malta. Hun betalte med livet sitt, men det krevde også presidenten sin avgang og staten Malta ble holdt ansvarlig for hennes drap.

Avsløringene til Assange handlet direkte om amerikanske soldater som begikk krigsforbrytelser i Irak og senere avslørte han skitne interne prosesser hos Det demokratiske parti rundt nominasjonen av Hillary Clinton som presidentkandidat. Ingen av de skyldige for drapet av sivile og journalister i Irak har blitt dømt for sine gjerninger, vel å merke. Clinton for sin del tapte til Trump.

Når en mann med tilgang til internett og noen servere får verdens mektigste militærmakt til å se svak ut, venter det en dom for opp til 170 år i fengsel. Nærmere en ekte forestilling av David og Goliat har vi muligens aldri sett maken til.

Men USA snubler i sin heksejakt av Assange. De forsøker å straffe budbringeren, og gjør seg selv enda svakere i prosessen. Det er på tide at andre allierte i den vestlige verden står opp for pressefriheten og tar i bruk sin innflytelse for å minne en venn om når de har gått for langt.

Skulle Assange bli utlevert til USA og dømt, vil pressefriheten ha tapt. Da vil ingen journalister som tar til motmæle mot makt være trygge. Det er en farligere presedens enn avsløringene Wikileaks publiserte.

Norge bør, som et land som tar pressefrihet på alvor, kunne spille en rolle i å sikre Assange politisk asyl. Ellers bør Norge heller overlate ansvaret for å dele ut fredsprisen til et land uten så tett forbindelse til USA. Æren av å bedømme hvem som jobber mest for frihet, er vi ikke nøytral nok til å råde over lenger.