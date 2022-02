Høyre har ingen grunn til å juble over egne klimatiltak

Det beste for klimaet er om Harald Victor Hove og resten av Høyre blir sittende på innbytterbenken.

Mona Høgli svarer på Harald Victor Hoves (H) påstand om at MDG er et «klimafiendtlig miljøparti».

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

«MDG er et klimafiendtlig miljøparti», skriver Høyres Harald Victor Hove i BT 10. februar. Som begrunnelse sauser han sammen usannheter om MDGs politikk og Høyres fortreffelighet.

Hove bruker fotball som bilde på MDGs politikk, og mener man er dømt til tap når poden får direkte opprykk fra syverfotball til Champions League. Vel, jeg vil minne Hove om da Erling Braut Haaland møtte et seiersvant Brann-lag som 16-åring og laget fire mål. Det er ikke trening i grå politikk som vil redde klimaet, men et øye for nye rom å løpe i.

Det er mye retorikk og lite fakta når Hove angriper vår boligpolitikk. Han bruker utsagn fra et utbyggerfirma som fakta på at Bergen går tom for boliger i 2024. Beklager Hove, de offentlige prognosene er langt mer optimistiske.

Plan- og bygningsetaten har nylig fremlagt en rapport som sier at potensialet for boligbygging i fortettingsområder kan gi 27.000 nye boliger i Bergen kommune uten at en flik av natur må bygges ned. Likevel foreslår Høyre til stadighet å bygge ned urørt natur.

Jeg er helt enig med Hove i at en god, miljøvennlig by, er der folk bor tettere, det er kort vei til jobb og der det er mulig å gå til barnehage og skole. Men Høyre i Bergen bystyre har bevist at de ønsker spredt boligbygging. Det betyr lengre veier til det meste av daglige gjøremål.

De ønsker firefelts motorveier inn mot Bergen og i områdene rundt, og begrunnelsen er et større bo- og arbeidsmarked. Det betyr lengre vei og mer bilkjøring, som igjen gir dårligere trafikksikkerhet og mindre lyst til å sende barna til fots i barnehage og skole. Mer kjøring betyr mer utslipp av klimagasser og mikroplast og mer støy.

Dette er altså Harald Victor Hoves klimaprosjekt.

Harald Victor Hove (H) vil kutte i viktige klima- og miljøtiltak, ifølge innsenderen.

Videre påstår Hove at MDG vil kaste elbilen ut av byen. Det vil vi ikke. Hove bygger sin virkelighetsbeskrivelse på et enkeltutspill i Oslo i debatten om bilens plass i byen.

MDG heier på fortsatt elektrifisering av bilparken fordi flere elbiler og færre bensinbiler reduserer utslipp fra veitrafikken. Men vi kan ikke overse det faktum at en elbil tar opp like mye plass som en fossilbil når den står parkert 96,8 prosent av tiden, og elbilen genererer like mye mikroplast og støv på veiene.

Vi vil heller ha en by som gir mer plass til folk enn til enda flere biler.

Det er også grunnen til at vi ønsker oss en annen ringvei enn den Hove vil ha. MDG ønsker å bygge ny vei for å sørge for bedre trafikksikkerhet på et svært farlig veistrekk, men der Høyre ønsker seg firefelts veier med 110 kilometer i timen, ønsker vi gode, trygge veier med lavere fartsgrense.

Hove sier at dersom vi ikke bygger disse monsterveiene, så blir det kork og kaos. Da legger Hove til grunn at biltrafikken skal øke, også interntrafikk, for mer vei betyr alltid mer trafikk, kø og kaos. Hvordan stemmer det med målet om nullvekst i biltrafikken, et krav for å få milliarder fra staten til sykkel, gange og kollektiv?

Å juble over 12,5 millioner til klimatiltak som ladestasjoner og miljøgransking er ganske merkelig når Hoves parti samtidig vil kutte langt mer på andre viktige klima- og miljøtiltak. Det gjelder sykkel- og mobilitetstiltak, tiltak for å bevare natur, og i tillegg vil Hoves parti legge ned hele kommunens klimaetat og dermed fjerne fagfolkene som jobber daglig med å finne de beste tiltakene for å gjøre Bergen til en mer klimavennlig by.

Hove skriver at det grønne skiftet ikke må dikteres av den mest høylytte på innbytterbenken. Vel, akkurat nå er det vel Høyre som sitter der, så her sier jeg meg helt enig. Det beste for klimaet er om Hove og resten av Høyre blir sittende der.