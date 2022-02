Ikkje gløym fiskerinæringa

Næringa vår har knapt nok vore nemnd i lovsongen om kilowattimane og dei nye, grøne arbeidsplassane.

Fiskerinæringa må få eit ord med i laget ved plassering av havvindparkar, meiner innsendarane.

Den 9. februar heldt statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og næringsminister Jan Christian Vestre pressekonferanse om det nye norske industrieventyret – havvind! Utandørs, naturlegvis, med passeleg med vind i håret. Og frå deira ståstad, kanskje litt i segla og. Galluptala ser jo ikkje spesielt lystige ut for tida.

Det var i våre auge ein noko underleg seanse. Dei store orda, spenstige vyane, og lovnadane om ei roseraud framtid boren fram på vindmøllevengjer, flaut rimeleg lett. Som det blir sagt på våre kantar: med munnen full av sukker.

Jau då, det er vel og bra at styresmaktene våre har visjonar, og at det kan leggast til rette for at det «råstoffet» vi har rikeleg av – vind – kan og bør nyttast. Straumprisar, grønt skifte, Paris-avtale m.m. er i vinden og set dagsorden for det meste som rører seg i politiske krinsar.

Så langt er tre felt blinka ut. Det er Hywind Tampen, Utsira Nord og Sørlege Nordsjø II. Det er snakk om større område, med flytande installasjonar ankra opp på botn.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og næringsminister Jan Christian Vestre la fram regjeringas satsing på havvind den 9. februar.

Vi har ikkje kompetansen som trengst for å vurdere den reint tekniske sida av dette, heller ikkje dei faktiske kostnadane med utbygging, drift og vedlikehald. Anna enn at når det gjeld sistnemnde, så har vi statsministeren sitt ord for at offentlege midlar må sprøytast inn i startfasen. Og vi har få eller ingen illusjonar om at vi snakkar om småpengar.

Men vi er ublyge nok til å påberope oss ein viss kompetanse på eit anna felt: Fiskeri og fiskeriverksemd til havs! Ei næring basert på fornybare ressursar, og som skaffar mat til ei stadig aukande befolkning verda over. Denne næringa har knapt nok vore nemnd i lovsongen om kilowattimane og dei nye, grøne arbeidsplassane. Og stikkorda i denne samanhengen er faktisk kompetanse og kunnskap.

Fiskerinæringa er ikkje i utgangspunktet imot vindmølleparkar til havs. Vi er realistar og tek innover oss at det i framtida vil bli ein nærmast drastisk auke i etterspurnaden av elektrisk kraft. Men vi finn det direkte uhøyrt og uansvarleg at ein går i gang med dette nærmast utan fnugg av kunnskap om korleis dette vil påverke livet i havet og utøvinga av praktisk fiske. Gyteprosessar og vandringsmønster er fullstendig ukjende x-ar og y-ar i denne likninga.

Det er opplesen og vedteke at i all fiskeriverksemd har dei ymse bestandane sitt velbefinnande det absolutt siste ord, basert på handfaste forskingsresultat og kjende faktorar i form av opparbeidd røynsle. Våre styrande er vanlegvis ikkje akkurat ukjende med frasen «forsking viser at…..», men i dette høvet ser ein suverent bort frå det kriteriet som meir enn noko anna manglar.

Skipper, styrmann og medeigar i MS «Sjøvær» saknar fiskerinæringa i debatten om havvind.

På den omtala pressekonferansen vart fiskeria knapt nemnde. Det var truleg med vitande og vilje. Jonas Gahr Støre & co. er oppegåande, orienterte personar som ganske sikkert er klar over at her gjev ein seg i kast med noko som kan/vil avstadkome utilsikta, negative konsekvensar.

Havvind-interessene pushar på, og for å lage den etterlengta omeletten må det knusast nokre egg. Men fiskerinæringa er med full rett uroa for at omeletten kan lagast for dyrt.

Vi har dyktige, anerkjende forskingsmiljø i fiskeristormakta Noreg, med Havforskingsinstituttet i Bergen i spissen. Det kan umogeleg vere eit urimeleg forlangande at dette kompetansemiljøet får tid og midlar til å kome opp med dei fakta som vi i dag ikkje har.

Likeins må det vere ei sjølvfylgje at fiskerinæringa får hender på rattet med omsyn til plassering. Havet er stort, men dei områda som eignar seg til utbygging av flytande havvind er avgrensa – og i dei aller fleste tilfelle norske fiskarar sine jaktmarker og tumleplass og ekteseng for store, verdifulle og fornybare fiskeressursar.

Hastverk er og blir lastverk. I det lange løp vil ein tene på å stikke fingeren i jorda – og ikkje minst i havet.