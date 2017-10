Når det kommer til matjorden virker det som horisonten til mange kommunepolitikere kommer til kort.

Kjære kommunepolitiker. Hvis du mener at matproduksjon er viktig for landet vårt, hvorfor tar du ikke ansvar for matjorden?

Jeg skammet meg over flere av politikerne i Bergen da jeg leste BT 3. oktober. Matjord tilsvarende over 130 fotballbaner nær Bergen borte med et pennestrøk. «Vi berger mange flere arbeidsplasser enn vi taper med dette vedtaket», sa Arbeiderpartiets Anna Tryti. Hvis alle politikere hadde fulgt Trytis mantra i jordvernsaker ville vi fått langt større utfordringer enn tap av noen arbeidsplasser.

På Vestlandet ligger matjorden vår spredt, og det er ikke alle jordlappene som er like drivverdige. Den matjorden som er lett tilgjengelig er derfor særlig verdifull å ta vare på for fremtiden. Ikke bare for vestlandsbonden og de mange som jobber med videreforedling av mat, men for alle oss som er glade i vestlandsmaten og stolte av det flotte kulturlandskapet vårt. Likevel er det dessverre altfor ofte at matjorden vår taper kampen når den settes opp mot boliger og næringsbygg. Sett fra 2004 til 2015 ligger Hordaland på den lite flatterende 2. plassen over fylker som omdisponerer mest matjord til boligbygging.

For en kommune som opplever boligmangel og bedrifter som banker på døren med ønske om nye lokaler er situasjonen ikke helt uforståelig. Maten kommer jo i butikkhyllen uansett, kan man vel alltids tenke. Heldigvis har Stortinget erklært at det er en nasjonal interesse å ta vare på matjorden vår. Det skal ikke bare være hensyn til hver enkelt kommunes behov, men hensyn til Norges behov for matproduksjon som veier inn når vi beslutter videre skjebne for matjorden vår. Men hva betyr egentlig dette i praksis? Så langt, forsvinnende lite.

Jeg har stor tro på lokale løsninger i de fleste saker. Men når det kommer til matjorden kan det virke som at horisonten til mange kommunepolitikere kommer til kort. Uavhengig av hvordan denne saken ender, håper jeg at Storting og regjering kommer med sterkere lut mot kommuner som ikke tar vare på matjorden.