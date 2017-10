Hvordan står det til med åpenheten om psykisk helse? Egentlig ikke så bra.

«Det kom som lyn fra klar himmel. Hun var vellykket. Hadde god jobb. Barna elsket henne. Så skjer det. Mamma orker ikke å leve lenger». Den siste tiden er det lagt ut bilder på sosiale medier med emneknaggen #fu*kdepression. Det er mennesker som legger ut bilder av seg selv og skriver at de hadde selvmordstanker når bildet ble tatt, det er kjærester og familie som deler bilder av en av sine kjære kort tid før de har tatt sine egne liv. Bildene viser glade og lekende mennesker, og viser tydelig at depresjon og selvmordstanker ofte ikke synes på utsiden av et menneske. Omgivelsen aner ingen ting om det som senere skulle skje.

I et av de mange sterke innleggene sier bloggeren Monique Holley-Peak «jeg smiler for at du ikke skal bli lei deg». Det er mange rundt oss som har vondt i hjertet – verk i følelseslivet, men som ikke våger å vise det, fordi noen kan bli lei seg og kanskje unngå meg. Tanken har festet seg at det er skummelt å være åpen om det.

Hvordan står det til med åpenheten om psykisk helse? Egentlig ikke så bra. Regjeringen har tatt konsekvensen av det og lanserte for litt siden strategi for bedre helse i satsingen «Mestre hele livet». Hovedbudskapet er: Vi trenger mer åpenhet og mer kunnskap om psykisk helse. For få mennesker vet at vi kan få sviende skrubbsår på innsiden. Mange vet ikke at det kan verke og gjøre vondt i følelseslivet. Mange vet ikke at også denne smerten kan gå over, og at det er hjelp å få.

Kirkens SOS besvarer hvert år ca. 190.000 henvendelser på telefon og chat. De fleste er samtaler med mennesker med psykiske utfordringer. Mange har gitt opp håpet. De kjenner seg utenfor og ikke verdsatt. Noen bærer på sinne og bitterhet etter krenkelser og overgrep som er vanskelige å legge fra seg.

Mange forteller om at de ikke opplever seg møtt av dem som skal hjelpe. De føler seg sviktet av samfunnet. De kjenner på ensomhet og trekker seg tilbake. For mennesker som kjenner på dette, finnes det ikke viskelær for en quick fix. Vårt følelsesliv er sårbart og sammensatt, og noe vi bærer med oss, lar seg ikke viske vekk. Men for mange innringere og innskrivere kan likevel åpenhet, og kanskje også anonymiteten, være helt avgjørende.

Det kan redde liv.

En innringer oppsummerte sin egen opplevelse etter en sos-samtale slik: «Jeg har også ringt noen ganger når jeg hadde sterke tanker om å ende livet mitt, men gjennom telefonsamtalen fikk jeg snakket med noen og ble distrahert vekk fra tankene. Dette har hjulpet meg, og det har gjort at jeg lever og at jeg ikke forsøker selvmord».

Dersom åpenhet om psykisk helse kan være så avgjørende, er appellen ved markeringen av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober, denne: Ingen av oss trenger å smile hele tiden. Vi må våge å være åpen og fortelle. Flokken er glad i oss selv om vi har vondt i hjertet.