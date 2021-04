Vaksinepass og diskriminering

Vaksinerte har krav på lettelser i de tiltakene ikke-vaksinerte må tåle.

En forskjellbehandling av vaksinerte og ikke-vaksinerte vil - på visse betingelser - ikke være diskriminerende, skriver jussprofessor Jørgen Aall. Foto: Eirik Brekke

Jørgen Aall Professor dr. juris, Universitetet i Bergen

Mange har sine første erfaringer med forskjellsbehandling – som kanskje oppleves som diskriminerende – allerede i barneårene: «Det er uuurettferdig at jeg ikke får lov til ..., når Per får».

Men etter hvert innser man (først motvillig?) at det kan være gode grunner til at man selv (foreløpig) ikke får de samme fordelene som den eldre Per, enten det gjelder å være ute til klokken ti, gå på kino eller å kjøre bil.

Liknende erkjennelser kan komme senere, for eksempel hos den som nektes autorisasjon som revisor fordi han er dømt for regnskapsforbrytelser, mens den som er dømt for helt andre forhold får sin bevilling.

Et sammenliknende perspektiv er uløselig knyttet til diskrimineringsbegrepet. Man sammenlikner behandlingen av rettssubjekt A med rettssubjekt B. Det typiske er at A mener seg utsatt for et tyngende inngrep som andre (B) har sluppet. Men det kan også være at A er misfornøyd selv om det ikke er grepet inn overfor ham, fordi B er tilstått visse goder som A ikke har fått.

I alle tilfeller er det avgjørende om forskjellsbehandlingen bygger på gode grunner og er rimelig, eller som det heter i Grunnloven § 98; intet menneske må utsettes for «usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling». Diskriminering er altså navn på resultatet av vurderingen: den uakseptable forskjellsbehandling.

Ulike inngripende tiltak – og lettelser – i forbindelse med bekjempelsen av covid-19-pandemien, både i Norge og en rekke andre land, har aktualisert interessante spørsmål knyttet til om en påvist forskjellsbehandling er diskriminerende, akseptabel eller sågar påkrevd. Det gjelder blant annet ordningen med vaksinepass som er under utredning hos oss.

Vil det være diskriminerende (les: «urettferdig!») å lette på restriksjoner, særlig knyttet til bevegelses- og forsamlingsfrihet, for personer som ikke lenger frembyr smittefare fordi de er vaksinerte (eller har gjennomgått sykdom), mens tiltakene blir opprettholdt overfor andre som fortsatt kan smitte og smittes?

Så vidt skjønnes vil en slik forskjellsbehandling – på visse betingelser (se nedenfor) – ikke være diskriminerende. Den er akseptabel fordi den bygger på saklige grunner, nemlig å hindre smittespredning, og den er forholdsmessig fordi de som må tåle byrden, de foreløpig uvaksinerte, ikke får noen byrdeøkning (bortsett fra den «psykiske belastningen» det måtte være å se at andre får lettelser tidligere enn en selv).

Diskrimineringsforbudet kan, som nevnt, i visse tilfeller rekke videre; til et krav om forskjellsbehandling av ulike tilfeller. Det er derfor nødvendig å se på situasjonen også for de vaksinerte: Spørsmålet er da om det er grunn til å behandle denne gruppen likt med de ikke-vaksinerte, eller om det nå er så markante forskjeller på gruppene at en likebehandling blir uakseptabel og en forskjellsbehandling dermed påkrevd.

Jeg er ikke i tvil: Å nekte lettelser i tiltakene for en som ikke lenger frembyr smittefare, vil bli ansett som usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling (diskriminerende). De vaksinerte har derfor krav på lettelser i de tiltakene som de ikke-vaksinerte fortsatt må tåle noen tid.

En positiv særbehandling av vaksinerte krever at vaksinen fordeles etter nøytrale, medisinfaglige kriterier, påpeker innsenderen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Noen eksempler fra andre områder til illustrasjon: En hundeeier vil ikke bli hørt med at det er «urettferdig» at en synshemmet får dispensasjon fra et generelt forbud mot å ta hund med inn i en bygning. Den synshemmede er i en helt annen situasjon – og kan kreve slik gunstigere behandling.

Og: Selv om loven generelt skulle kreve plettfri vandel for å få autorisasjon som revisor, kan ikke den søker nektes fordi han har regnskapsforbrytelser på rullebladet, beklage seg om det gjøres unntak for en søker som er straffedømt for militærnekting av samvittighetsgrunner. Dette er forhold som overhodet ikke kaster lys over egnetheten som revisor. Sistnevnte kan da kreve å bli behandlet annerledes (og gunstigere) enn førstnevnte (ifølge en EMD-dom i en sak mot Hellas fra 2000).

Noen viktige forutsetninger for å akseptere positiv særbehandling av vaksinerte slik de er tenkt gjennomført i Norge og en rekke andre land, må likevel presiseres.

Vaksinen vil måtte fordeles etter nøytrale og medisinfaglig rasjonelle kriterier (gruppeprioritert etter risiko for død, alvorlig sykdom o.l.). Dessuten må forutsetningen være at forskjellsbehandlingen bare knytter seg til rettigheter som står i sammenheng med smittespredning (typisk bevegelsesfrihet, forsamlinger o.l.) og at den ikke blir opprettholdt lenger enn nødvendig for å oppnå formålet, å sikre (tilstrekkelig) flokkimmunitet.

I forlengelsen av dette ligger det også en forutsetning om at nødvendige ressurser ble satt inn for å sikre effektiv vaksinering, slik at forskjellsbehandlingen ikke blir for langvarig og dermed uforholdsmessig og urettferdig (diskriminerende).