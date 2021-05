«Hold dine kristenkonservative fingre borte fra kvinners livmor»

Det hjelper ikke barnet på 18 uker hva folk vil kalle meg.

Hva er et liv? Hva er et barn? Dette er spørsmål det må være lov å stille, mener innsenderen. Her et ultralydbilde av et 18 uker gammelt foster. Foto: IS MODE / Shutterstock / NTB

Joakim Byrknes Lokallagsleder i Alver KrF

De siste ukene har parti etter parti hatt retten til selvbestemt abort oppe på sine landsmøter. Debatten øker i styrke, og frontene blir stadig hardere, uten særlig grad av argumentasjon og refleksjon.

Jeg, som mange vil kalle en kristenkonservativ KrF-mørkemann som driter i kvinners rettigheter, skal også holde munn, ifølge flere. Jeg bør holde mine «kristenkonservative fingre borte fra kvinners livmor», skriver en annen i et av kommentarfeltene på Facebook.

Som regel får jeg disse kommentarene når jeg etterspør svar på spørsmålene: Hva er et liv? Hva er et barn? Hva er forskjellen på et barn i uke 18 og uke 23?

Joakim Byrknes (KrF) er kritisk til hvordan meningsmotstanderne fører debatten om abort. Foto: Per Byrknes

Jeg er den første til å innrømme at dette er en vanskelig debatt. Som kvinne må det være svært utfordrende å stå i en situasjon hvor du er gravid, men ikke ønsker barnet i magen.

Jeg ønsker ikke et samfunn hvor aborter skal skje i en hemmelig, underjordisk, ulovlig klinikk, hvor både kvinnen og barnet står i fare for å dø på grunn av et inngrep, uavhengig av hva som er grunnen til aborten.

Skammen som flere kristne miljøer opp igjennom tidene har påført flotte, kristne jenter, som har vært uheldig og blitt gravid utenfor ekteskapet, er totalt uakseptabel. Flere jenter har blitt drevet til abort på grunn av frykt for denne skammen, og det gjør meg svært trist.

Spørsmålet jeg stiller meg selv: Er abortlovgivningen vanskelig og utfordrende? Ja, selvfølgelig er den det.

For noen dager siden leste jeg gjennom kommentarfeltet på en av sakene til avisen Vårt Land som omhandlet abort. Der var det en mann som tok seg bryet med å kommentere 15 ganger i samme innlegg. På hver eneste som kommenterte at det var synd på barnet i mors mage, kommenterte mannen: «Det er ikke lov å abortere barn i Norge! Dette er foster som ikke er levedyktig! Slutt å spre skam til kvinnene rundt omkring i Norge». Jeg måtte til slutt spørre han om hva han klassifiserte som barn?

Til dere som lurer: Jeg fikk ikke noe svar. Derimot fikk jeg beskjed om holde munn, slutte med «whataboutismen» min og slutte med å spre hat.

Altfor mange ganger stopper debatten der. Abortmotstanderen sier: Dere som tar abort, er mordere. Og abortforkjemperen sier: Slutt å spre hat mot kvinner!

Jeg har mine klare tanker om hva et liv er og hvorfor jeg synes det er svært problematisk med abort så sent i svangerskapet som uke 18 til 22. Jeg savner derimot svar på de samme spørsmålene fra mine meningsmotstandere. Det settes i den forbindelse stor pris på om det kommer andre argumenter enn at jeg er en kvinnerettighetshater, mørkemann, hatspreder og idiot.

Disse argumentene har jeg hørt og forstått, men det hjelper ikke barnet på 18 uker hva folk vil kalle meg. Det må være lov å stille spørsmål om hvilke refleksjoner som ligger til grunn for et vedtak som bestemmer at det skal være lov å fjerne et barn i uke 22 og redde det samme barnet i uke 23?